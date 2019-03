Mielipide

Alle 18-vuotiaan työllistäminen on vastuullinen teko

nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus omaan ja Suomen tulevaisuuteen on kasvanut. Monien esiin nousseiden huolenaiheiden rinnalla tämä on hyvä uutinen. Taustalla vaikuttaa muun muassa parantunut taloustilanne. Tekeville ja osaaville nuorille on tarjolla yhä enemmän työmahdollisuuksia, etenkin jos ikää on 18 tai yli.Jos ikää on alle 18, ensimmäisen työpaikan saaminen on yhä edelleen haasteellista. Ei ole poikkeuksellista, että nuori ennen 18 vuoden ikää on saanut työhakemuksiinsa vain kieltäviä vastauksia. Moni työnantaja epäröi palkata alaikäistä nuorta edes lyhyeen työsuhteeseen, vaikka yrityksissä on paljon nuorille sopivia töitä.Työnantajia askarruttavat monet asiat, kuten esimerkiksi kokemuksen puute, lainsäädäntö ja sopivien työtehtävien löytäminen. Tämä on ymmärrettävää.Nuori oppii työelämän pelisäännöt ja saa kokemusta kuitenkin vain, jos siihen annetaan mahdollisuus. Ensimmäinen työkokemus avaa tietä seuraaville. Itseluottamus kasvaa. Nuori oppii lisää omista kiinnostuksen kohteistaan ja vahvuuksistaan. Itse ansaittu raha on merkittävä askel kohti itsenäistymistä ja omien unelmien toteuttamista.Yhdeksännen luokan jälkeinen kesä on nuoren elämässä merkittävä taitekohta. Sen jälkeen moni asia muuttuu. Kokemus työn saamisesta ja onnistumisesta juuri tässä kohtaa voi olla se ratkaiseva asia, joka kääntää nuoren tulevaisuuden suunnan myönteiseksi. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella tulisi olla mahdollisuus ­vähintään kahden viikon työ­kokemukseen.Alle 18-vuotiaan työllistämisen tulisi olla osa jokaisen yrityksen yhteiskuntavastuuta. Parhaimmillaan yritys saa nuoresta pitkäaikaisen kesätyön­tekijän ja myöhemmässä vaiheessa ammattiin valmistuneen ja motivoituneen toimijan. Pitkällä aikavälillä tässä voittavat kaikki: nuoret, yritykset ja ­yhteiskunta.