Mielipide

Nettideittailussa meno on armotonta – minuun suhtaudutaan kuin esineeseen

joitakin vuosia sitten eronnut viisikymppinen nainen ja olen nyt ­muutaman vuoden ajan deit­taillut online-palveluiden kautta. ­Ennen eroani en tiennyt ­mitään nykyisestä deittailukulttuurista.Olen koulutettu, pidän itsestäni huolta ja minut on kasvatettu ottamaan muiden mielipiteet ja tunteet huomioon. Olenkin hämmästynyt, millaista kohtelua voi saada osakseen online-deittimarkkinoilla.Olen saanut kuulla useaan otteeseen, että ”sulla on hyvä perse”. Olen joutunut vastaanottamaan viestejä, joissa on loukkaavia hymiöitä, kun en ole ollut innostunut seurusteluajatuksesta kyseisen miehen kanssa. Olen kokenut sosiaalisen me­dian kautta mustasukkaisuutta. Minulta on vaadittu videopuheluita myöhään illalla. Olen jopa miettinyt, pitääkö minun asentaa oveeni ovisilmä turvallisuuden vuoksi. Koen, että välillä minuun on suhtauduttu kuin esineeseen.Äkkiseltään kuultuna kertomani voisi vaikuttaa siltä, että miesten mielenkiinto minua kohtaan on imartelevaa, mutta en ole sitä näin kokenut. Koen monet online-deittailuun liittyvät tilanteet epäkunnioittaviksi ja epäkohteliaiksi. En ole kokemukseni kanssa yksin, sillä ­samaa ovat kertoneet monet naiset ja miehetkin.Olen joutunut myös niin sanotun ghostaamisen ja penkittämisen kohteeksi. Ghostaajathan eivät kerro, ovatko sinusta kiinnostuneita, he vain jättävät vastaamatta viesteihin. Penkittäjät taas olettavat, että pysyt heidän käytettävissään pidempiäkin aikoja.Deittimarkkinoilla ei tunnu siltä, että rehellisyys ja avoimuus olisivat valttia. Erilaiset ihmissuhdepelit ovat päinvastoin enemmän sääntö kuin poikkeus.Deittailussa on paljon hyvääkin. On mahdollisuus tavata mielenkiintoisia ihmisiä ja oppia tuntemaan omia rajojaan ja sitä, millaisia ihmisiä arvostaa. Moni on onnistunut löytämään deittailemalla itselleen sopivan kumppanin. Minäkin olen tavannut kivoja ihmisiä.Kuitenkin online-deittailu on melko uusi tapa kommunikoida, ja se vaatisi selkeämpiä pelisääntöjä ja käytöstapoja. Eihän heti voi välttämättä tietää, innostuuko jostain uudesta ihmisestä vai ei.Voitaisiinko esimerkiksi kehittää uusia hymiöitä, joiden avulla voi kohteliaasti kertoa, missä mennään ja onko kiinnostunut tapaamaan uudestaan vai ei?