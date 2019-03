Mielipide

On niin houkuttelevaa puhua meistä yhtenä ryhmänä, vaikka todellisuudessa mielipiteiden kirjo on laaja

Näinä viikkoina

Politiikan

Koko maan

Ulkomaailman

Suomessa

Suomella on paljon ystäviä. Vaali­kampanjoissa luvataan Suomelle uudistuksia, turvaa ja paluuta entiseen. Kun muussa markkinoinnissa viesti kannattaa kohdistaa yksittäiselle ihmiselle, vaaleissa kohteena onkin koko kansa.Koska puolueilla on kokemusta kampanjoinnista, tällainen viestintä ilmeisesti toimii.Ja onhan se kaunis ajatus, että kun ehdokas sanoo ajavansa Suomen etua, äänestäjä kokee sen tarkoittavan myös hänen etuaan.puhetapaan kuuluu, että omaa viestiä tehostetaan antamalla ymmärtää, että sen takana on kansa eli me tai ainakin kansan hiljainen enemmistö.Vaalituloksen selvittyä voi kuitenkin jälleen kerran huomata, että kansalla ei ole yhtä yhteistä mieli­pidettä vaan näkökulmia on monia.Suomessa poliittisen kentän pirstoutuminen tarkoittaa sitä, että enää ei ole suuria puolueita vaan useita keskisuuria. Tämänkertaisissa vaaliessa on mahdollista, että suurimmankin puolueen kannatus jää alle kahdenkymmenen prosentin.On helppo ymmärtää, miksi niin monelle tulee tunne, ettei oma ääni kuulu. Koska aivan samanmielisiä on lopulta vähän, tarvitaan monen ryhmän yhdessä tekemä kompromissi ennen kuin päätös syntyy.Kun hetkeä aiemmin annettiin ymmärtää, että koko kansa ajattelee samalla tavalla, niin vaalien jälkeen tilanne osoittautuu toiseksi.nimissä puhuminen ei rajoitu vain Suomeen, vaan sama kaava toistuu kaikissa maissa.Paras esimerkki tällä hetkellä taitaa olla Kiina. Maailmalla lehdet ovat täynnä juttuja, jossa pohditaan Kiinan toimia ja aavistettuja tavoitteita. Kauppakiistat, teknologia­yhtiöiden mahdollinen hyödyntäminen turvallisuuskoneiston tarpeisiin ja suurvalta-aseman rakentaminen ovat hallinneet otsikoita.Otsikoihin pääsyä on helpottanut, että Kiina on maan nimenä lyhyt lähes kaikilla kielillä.Kuva voisi kuitenkin tarkentua, jos Kiina korvattaisiin välillä sanoilla Kiinan kommunistinen puolue.Kiina on suuri maa ja suuri talous, mutta valtaa maassa pitää yksi puolue. Historia tuntee kyllä kommunistijohtoisia maita, joissa kilpailevia ideologioita ei sallita, keskustelua ei suvaita ja johtajan ympärille rakennetaan henkilökulttia, mutta Kiinassa puolueen näpeissä on aiemmasta poiketen myös menestyvä talous.Kiinan kommunistisella puolueella on noin 90 miljoonaa jäsentä. Se on suuri joukko. Silti alle joka kymmenes aikuisikäinen kiinalainen edistää uraansa jäsenyydellä.Puolue valvoo yhteiskuntaa, miehittää hallintoa ja yritysten avainpaikkoja ja huolehtii vallanperimyksestä.näkökulmasta Kiinan tapa toimia voi monesti selittyä sillä yksinkertaisella asialla, että maa on suuri. Suurilla mailla on taipumus katsoa maapalloa toisin kuin pienillä.Silti kannattaisi nykyistä useammin pohtia, milloin selitys käytökseen löytyykin siitä, että kyse on yksipuoluemaasta.Lännessä yksi sukupolvi ehti jo tottua siihen, että maailma ei olekaan ideologioiden kilpailua. On paljon helpompi pohtia valtioiden johtajien persoonia kuin jonkin valtarakenteen omaksumaa maailmankuvaa.Kiinan vallanpitäjille sen sijaan sopii hyvin, että toimijana nähdään vain Kiina. Mitä vahvemmat yhtäsuuruusmerkit maan, valtion, kansan ja puolueen välille piirretään, sitä oikeutetumpi on puolueen asema vallan ytimessä.Ja kun Kiinan kuvan pääsee määrittelemään kuriin ja yhdensuuntaiseen ajatteluun perustuva organisaatio, sitä helpompaa sille on siirtää sivuun yhteiskunnassa vallitseva ajatusten ja vähemmistöjen kirjo.puolueiden kirjo kertoo, että äänestäjäkunnassa on monenlaisia ihmisiä ja ajatustapoja.Silti on houkuttelevaa puhua Suomesta ja ”meistä” antaen ymmärtää, että on olemassa oikeaoppinen suomalainen, jonka tunnistaa ominaisuuksista ja mielipiteistä.Hedelmällisempää on ajatella Suomea yhteiskuntana, jossa haetaan yhteisymmärrystä periaatteista ja pelisäännöistä, joiden avulla erilaiset ihmiset pystyvät tulemaan toimeen. Hyvässä vaalikampanjassa käydään läpi sekä mielipiteiden erot että niiden sovittaminen yhteen.Se lisää me-henkeä paremmin kuin puhuminen meistä ja heistä.