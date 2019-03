Mielipide

Nuorten ilmastolakkoilijoiden tulisi inspiroida meitä kaikkia, kirjoittaa YK:n pääsihteeri António Guterres

nuoret lähtivät kaduille viime viikon perjantaina mukanaan selkeä viesti päättäjille: teidän täytyy toimia nyt pelastaaksenne planeettamme ja tulevaisuutemme ilmastokriisiltä. Nämä koululaiset ovat ymmärtäneet jotain, joka vanhemmilta on jäänyt ymmärtämättä: käynnissä on kilpajuoksu elämästä, ja olemme häviämässä. Ilmastonmuutoksesta puhumisen lykkääminen on melkein yhtä vaarallista kuin sen kieltäminen.sukupolveni ei ole onnistunut vastaamaan kunnolla ilmastonmuutoksen dramaattiseen haasteeseen. Tämän tuntevat syvästi nuoret sukupolvet. Ei ihme, että he ovat vihaisia.Hiilidioksidia on kertynyt ilmakehäämme enemmän kuin koskaan kolmeen miljoonaan vuoteen. Neljä viimeisintä vuotta ovat olleet historian kuumimpia, ja talven lämpötilat arktisilla alueilla ovat kohonneet 3–4 astetta 50 viime vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen terveyttä uhkaavat vaikutukset näkyvät ilmansaasteina ja lämpöaaltoina.meillä on Pariisin ilmastosopimus – toteuttamiskelpoinen, poliittinen kehys, jossa määritellään tarkalleen, mitä on tehtävä ilmaston häiriöiden estämiseksi. Sopimus on kuitenkin merkityksetön ilman kunnianhimoista toimintaa.Pyydän kaikkia päättäjiä saapumaan New Yorkiin syyskuun ilmastohuippukokoukseen mukanaan konkreettisia ja realistisia suunnitelmia, jotka tähtäävät parantamaan kansallisesti päätettyjä tavoitteita vuoteen 2020 mennessä ja joiden avulla kasvihuonepäästöt vähenevät 45 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana ja lopulta nollaantuvat vuoteen 2050 mennessä.Toimintasuunnitelma ei saa luoda voittajia ja häviäjiä tai lisätä taloudellista epätasa-arvoa. Sen täytyy olla reilu ja luoda uusia mahdollisuuksia niille, joihin ilmastonmuutos on jo vaikuttanut kielteisesti.on puolellamme. Lisääntyvät ilmastoratkaisut voivat vahvistaa talouksia ja luoda työpaikkoja, samalla kun ne tarjoavat puhtaampaa ilmaa, säilyttävät luonnollisia elinympäristöjä ja biodiversiteettiä sekä suojelevat ympäristöä.Fossiilisten polttoaineiden tuet on lopetettava, maatalouden päästöjä on vähennettävä ja on siirryttävä uusiutuvaan energiaan, sähköajoneuvoihin ja ilmaston kannalta kannattaviin käytäntöihin. Hiilidioksidin hinnoittelun tulisi heijastaa päästöjen todellisia kustannuksia.Ilmassa on uutta päättäväisyyttä lunastaa Pariisin sopimuksen lupaukset. Ilmastohuippukokouksen on oltava lähtölaukaus tarvitsemamme tulevaisuuden rakentamiselle.on vielä viesti niille, jotka ovat marssineet ja marssivat uudelleen. Tiedän, että nuoret voivat muuttaa – ja muuttavat – maailmaa. Moni on ahdistunut ja pelkää tulevaisuutta. Ymmärrän huolenne ja suuttumuksenne. Tiedän kuitenkin, että ihmiskunta pystyy valtaviin saavutuksiin. Äänenne antavat minulle toivoa.Mitä enemmän todistan sitoutumistanne ja toimintaanne, sitä luottavaisempi olen, että voitamme. Teidän ponnistelujenne ansiosta meidän on mahdollista – ja meidän täytyy – voittaa tämä uhka ja luoda puhtaampi, turvallisempi ja vihreämpi maailma kaikille.