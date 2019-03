Mielipide

Kaikkeen tottuu, myös Donald Trumpiin Yhdysvaltain presidenttinä

Mietin

Moni

Nyt

usein aikaa ja ihmisen muistia. Lähes kaikki lempi­elokuvanikin käsittelevät aihetta: Inception, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Interstellar. Luen fysiikan tekstejä ja ihmettelen, miksi ajalla on suunta. Ja miksi – näin kirjoissa sanotaan – todellisuuden kulusta kohti epäjärjestystä nousee ihmisen kokemus ajasta.Eniten minua vaivaa kysymys siitä, miten maailman muututtua ihminen unohtaa, millainen se oli ennen. Eli tavallaan kysymys Donald Trumpista.muistaa enää hämärästi sen yön. Puoliso oli ehkä jo tunteja sitten nukahtanut sängyn toiseen laitaan, kun läppärin ruudulla uutisstudiossa vähän hätääntyneen näköinen musta amerikkalaisnainen sanoo, että näin on nyt sitten käynyt: Yhdysvaltain seuraava presidentti, maapallon napa, on realitytähti Donald Trump.Naurunpyrskähdys pimeässä huoneessa. Epäuskoinen ”no oh-hoh”! Ei juma! Herää herää, nyt se tapahtui!Vielä harvempi muistaa enää sen välittömän, fyysisen yllätysreaktion lisäksi hetkeen liittyneen erikoisemman tunteen. Sitä on vaikeaa kuvata sanoin, mutta se tuntui siltä kuin aivojen uloin kerros olisi käynyt kysymässä alakerran järeämmiltä systeemeiltä että hei onks tää meneillään oleva totta, ja saanut vastaukseksi että ei hitossa.Niin epäuskottava tapahtuneen lopputulos oli – siis se, että mediamaailman sangon pohjalta, tosi-tv-ohjelmista, päädyttiin ihan oikean aseita, dollareita ja puheenkirjoittajia -maailman huipulle.Seuraavan vuoden aikana saatoin vielä pyrskähtää nauruun uudelleen. Ei juma, mutisin lastatessani kulmakaupan koriin sipsejä ja limua. Sitä seuraavana vuonna hymähtelin asialle enää kerran tai pari.kun katselen ympärilleni, ei mikään Trumpissa enää tunnu niin erityisen uskomattomalta. Miksi realitytähti ei olisi maailman mahtavin ihminen? Miksipä ei. Kyllähän joku Kardashianeista miljoonilla seuraajillaan voisi tulla valituksi influenssereista suurimmaksi. Miksipä ei. Janni Hussilla ja Joel Harkimolla on varmasti iso rooli Suomen tulevaisuudessa. Aivojen alakerta huikkaa: totta hitossa.Muistan enää hämärästi sen, kun näin ei ollut. Tiedän, että ennen pitkää tulen kokonaan unohtamaan. Se tekee vähän surulliseksi. Ei se, että asiat muuttuvat, vaan se että ne aiemmat todellisuudet aika armottomasti hävittää.