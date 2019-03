Mielipide

Afrosuomalaiset kokevat Suomessa rasismia päivittäin

Euroopan unionin

Rasismi

Afroruotsalainen

Rasismia,

Yhteiskuntamme

perusoikeusvirasto FRA julkisti vuonna 2017 raportin, jonka mukaan Suomi on yksi Euroopan syrjivimpiä maita. Joulukuussa 2018 FRA julkaisi Being Black in the EU -tutkimuksen, joka syventyi kysymyksiin rotuun perustuvasta epätasa-arvoisesta kohtelusta. Tutkimuksen mukaan 63 prosenttia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleista henkilöistä on kokenut Suomessa rasismia.Tulokset osoittavat, että rasismi on laaja yhteiskunnallinen ilmiö.ja muukalaispelko vahvistavat ennakkoluuloisia asenteita, aiheuttavat turvattomuutta, vaikuttavat sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen, mikä taas heikentää osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme.Vuonna 2013 YK:n yleis­kokous julisti ajanjakson 2015– 2024 kansainväliseksi afrik­kalaistaustaisten vuosikymmeneksi, jonka tarkoituksena on muun muassa vahvistaa kaik­kinaisen rotusyrjinnän pois­tamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja Durbanin julistuksen täytäntöön­panoa. Ensimmäisenä toimenpiteenä Suomessa järjestettiin oikeusministeriön, ulkoministeriön ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimesta seminaari ­afrofobiasta ja rakenteellisesta syrjinnästä tammikuussa 2019.tutkija Gina Manzizila kertoi seminaarissa, että koulutustasosta riippumatta eteneminen työelämässä on vaikeampaa. Vaikka afroruotsalaisella ja valtaväestön edustajalla on sama koulutus­taso ja kielitaito, afroruotsalaisella on heikommat mahdollisuudet edetä urallaan.Tutkimuksen mukaan ei ole merkitystä, onko syntynyt Afrikassa vai Ruotsissa. Tämä kertoo selkeästi, että afroruotsalaiset eivät pysty edes suojaavilla tekijöillä, kuten sujuvalla ruotsin kielen taidolla tai koulutuksella suojautumaan Ruotsin työmarkkinoiden rakenteelliselta rasismilta ja syrjinnältä.vihapuhetta, etnistä profilointia ja syrjäyttämistä ­koetaan Suomessa päivittäin. Meiltä puuttuu rakenteellista syrjintää koskevaa tutkimusta, jonka avulla näkökulmaa pystyttäisiin laajentamaan rasismin kohteena olevasta yksilöstä ympäröivissä rakenteissa oleviin ongelmiin.Seminaarin lopputulema oli, että tarvitsemme rasismin ja ­rotusyrjinnän tunnistamista ja ­välineitä päivitettyyn katsaukseen. Tutkimustiedon avulla vallitsevat yhteiskunnalliset valtasuhteet ja epäoikeuden­mukaisuudet tehdään näkyviksi. Suomeen tarvitaan antirasistinen toimintaohjelma, jolla varmistetaan, että afrosuomalaiset ovat osa yhteiskuntaamme.kasvaa, kun kaikki voivat paremmin. Afrosuomalaisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet toimia yhteiskunnassamme.Afrikkalaistaustaisten vuosikymmenen aikana Suomessakin on tärkeä puuttua afrikkalaistaustaisten kokemaan syrjintään ja turvata heidän ihmis­oikeutensa.Sen sijaan että ­kysymme, ­onko Suomessa rasismia, meidän on keskityttävä siihen, ­mitä aiomme tehdä sen pois kitkemiseksi.