Rauhanvälityksessä tarvitaan joukkuepeliä

on pyrkinyt merkittäväksi toimijaksi rauhanvälityksessä. Tällä on perinteisesti tarkoitettu, että Suomi tukee Yhdistyneitä kansakuntia ja pyrkii edistämään suomalaisten toimintaa YK-tehtävissä. Samaan aikaan suomalaisia järjestöjä on kannustettu kehittämään omaa kansainvälistä profiiliaan ja tekemään yhteistyötä YK:n kanssa.Crisis Management Initiative -järjestö on omien hankkeidensa ohessa kouluttanut YK:n välittäjiä naisten osallistamisessa, ja Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen on rakennettu sihteeristö heimojen ja uskonnollisten ryhmien tuomiseksi rauhanprosesseihin. Suomen Lähetysseura on tukenut kansallista dialogia muun muassa Myanmarissa ja Syyriassa. Kansallisten dialogien toimivuutta on kehitetty myös ulkoministeriön vuosittaisissa konferensseissa.tukemisessa on nyt kipeiden tosiasioiden tunnustamisen aika. YK-johtajat myöntävät jo itsekin, ettei maailmanjärjestö pysty tällä hetkellä tuomaan ratkaisuja käynnissä oleviin konflikteihin. Suurvallat ajavat peittelemättä omia etujaan YK:n turvallisuusneuvostossa, eikä YK voi neuvotella ratkaisua ilman suurvaltojen tukea.YK ei ole pystynyt uudistamaan riittävästi omia toimintatapojaan. Pääsihteerin erityisedustajiksi päätyy yhä ihmisiä, joilla ei ole tehtävässä tarvittavaa osaamista. Koulutuksessa ja strategisessa suunnittelussa on puutteita, vaikka YK-järjestelmä saa kansainvälisen päähuomion ja vie miljardeja euroja.Rauhanvälittäjien määrä on samalla lisääntynyt. Sekavaa kilpailutilannetta on pyritty selkeyttämään keskittämällä voimavaroja YK:n koordinoimien prosessien tueksi.YK on vihdoin ymmärtänyt, että rauhanprosessien tueksi pitää saada muitakin voimia kuin hauraiden valtioiden epävakaat poliittiset toimijat tai aseelliset ryhmät. Suurvallat tai konfliktien jatkumista rahoittavat valtiot voivat kuitenkin YK:n kautta estää itselleen epämieluisten osapuolten pääsemisen mukaan neuvottelupöytiin. Sen takia sopimuksista tulee usein pikemminkin osa ongelmaa kuin niiden ratkaisua.YK:ta ei pidä tällaisena aikana hylätä. On kuitenkin tunnustettava, ettei toivottuihin tuloksiin päästä YK:n yksittäisiä osa-alueita kehittämällä. Voi päinvastoin syntyä näköharha, jota resursseja tai julkista huomiota tavoittelevat rauhanvälittäjät saattavat itse tukea.Libyassa YK on jo vuosia yrittänyt saada aikaan jonkinlaista sopimusta maan olojen rauhoittamiseksi. YK ei ole kuitenkaan ymmärtänyt Libyan heimojohtajien merkitystä hauraan maan olojen vakauttamisessa, eikä järjestö ole löytänyt tapaa vetää heimojohtajia mukaan prosessiin.Euroopalle Libyan kohtalo on elintärkeä asia, koska Libyan kautta EU-alueelle pyrkii yhä enemmän ihmisiä. Europol arvioi ihmiskaupan tuottavan rikollisille 5–6 miljardia euroa vuodessa.Kun EU on keskittynyt odottamaan YK:n tuomaa ratkaisua, Venäjä on perustanut tukikohtia Libyaan. Pian Venäjä pystyy halutessaan säätelemään pakolaisvirtaa Eurooppaan ja vaikuttamaan myös siten EU:n sisäiseen kehitykseen.tunnustettava, ettei rauhanvälitys entisen kaltaisena nyt toimi. Tuloksia ei synny keskittämällä voimia vain YK:n tueksi.Presidentti Sauli Niinistö on painottanut suoria suhteita suurvaltojen johtajiin. Rauhanvälityksessä tarvittaisiin kuitenkin nyt lisää joukkuepeliä. Ratkaisujen löytämisessä tarvitaan aina myös sellaista aloitteellisuutta ja riskinottoa, joka ei valtionpäämiehelle ole mahdollista.Onnistunut lopputulos on usein satojen erilaisten aloitteiden ja pienten askelten lopputulos. Suurin osa yrityksistä epäonnistuu väistämättä, mutta yritysten kautta karttuneet kokemukset ja yhteydet ovat lopulta välttämättömiä ratkaisujen löytämiseksi. Toisaalta rauhanvälittäjät eivät pysty tekemään omaa osuuttaan ja olemaan avuksi, ellei valtiojohdon kanssa käydä vuoropuhelua ja saada tarvittaessa valtiojohdon hiljaista tukea.Aika on liian vaarallinen ja panokset liian suuria, jotta Suomi voisi seurata tilannetta sivusta. Presidentin tulisi hallituksen tuella koota kehittämisryhmä, joka hyödyntäisi pienen maan ketteryyttä ja hakisi uusia tapoja vuoropuhelun vahvistamiseksi ja vaihtoehtoisien ratkaisujen löytämiseksi.