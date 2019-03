Mielipide

kaupungissa rakentamisen paine on sitä suurempi ja viheralueiden puolustaminen sitä vai­keampaa, mitä keskemmällä kaupunkia ollaan.Tiivis, urbaani rakenne on ­arvo ja suuntaus, jolle suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa ei tällä hetkellä näytä olevan vaihtoehtoa. Ei, vaikka se ­tarkoittaa yhä suurempaa asukasmäärää yhä hupeneville julkisille viheralueille ja jopa suojeltujen puistojen uhraamista rakentamiselle. Ei, vaikka ilmasto­tavoitteiden nimissä pitäisi ymmärtää ja vaalia jokaista vihreää kaupunkirakenteen tilaa.tämä suuntaus on erityisen huolestuttava. Kaupunki on valmis uhraamaan suosittuja virkistysalueita, vaikka tutkijat ja alan ammattilaiset ovat jo pitkään tienneet, mitä viheralueiden läheisyys merkitsee ihmiselle.Kysymys on urbaanista elämänlaadusta. Viihtyykö tulevaisuuden helsinkiläinen kau­pungissa vapaa-aikanaan vai joutuuko hän jättämään kaupungin nauttiakseen vihreästä ympäristöstä?on 1990-luvulta lähtien selvitetty säännöllisesti kaupunkien vetovoimaisuutta asuinpaikkavalinnassa. Ura­kehitys ja työpaikat eivät ­nykyisin määrää muuttohaluja kuten ­ennen, vaan tärkeää on asuin­ympäristön laatu ja se, mitä kaupungissa voi tehdä vapaa-aikana. Puhutaan kaupungin vapaa-aika-arvosta (Freizeitwert).Kaupungeista julkaistaan säännöllisin väli­ajoin ranking-listoja. Vertailuissa pisteytetään kaupunkien kulttuuritarjonta, luonto- ja viheraluetarjonta, urheilumahdollisuudet sekä kohtaamis- ja elämyspaikkojen tarjonta. Kilpailussa München on hallinnut ykkössijaa.Helsingille näyttää riittävän status pääkaupunkina ja ”toimivuus”. Riittääkö tämä myös kansainvälisessä vertailussa? Valitseeko ihminen kaupungin asuinpaikakseen vain toimivuuden perusteella?jokainen voi vertailla kaupunkeja tietokonenäytön äärellä. Löysin tukholmalaisen listan suosituista piknikpuistoista ja ryhdyin tarkastelemaan Tukholman ja Helsingin puistoja lähemmin – tietäen, ­että nurmella oleskelu on Helsingissäkin yksi suosituin syy viihtyä puistossa.Piirsin kehän kolmen kilometrin säteellä kaupunkien ­keskustoista ja valitsin molemmista kaupungeista tärkeimmät 18 puistoa. Mittasin satelliitti­kuvasta puistojen kokonaispinta-alan ja erikseen oleskelu­nurmeksi soveltuvat osat. Vertailun tulos: Tukholmassa puistojen osuus 201 hehtaaria, pikniknurmia 84 hehtaaria. Helsingissä puistojen osuus 102 hehtaaria, pikniknurmia 19 hehtaaria.Tarkastelussani Tukholman puistojen koko oli keskimäärin 11 hehtaaria ja Helsingin 5,6 hehtaaria. Helsingissä viher­alueiden laatutaso ei kompensoi tätä eroa.rakentamissuunnitelmat Helsingissä etenevät, tilanne muuttuu vielä huonommaksi. Ennen kuin Katajannokan ­kärjen kulunut Laivastopuisto rakennetaan täyteen ja suojellusta Lapinlahden sairaalan puistosta uhrataan osa rakennus­oikeudeksi, on keskusteltava vakavasti siitä, mitä ­arvoja ja mitä kunnianhimoisen puistosuunnittelun mahdollisuuksia ollaan menettämässä.