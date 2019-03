Mielipide

Suomella ei ole varaa menettää kansainvälisiä osaajia kilpaileville maille

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

korkeakoulut perivät nykyään lukuvuosimaksuja EU- ja Eta-maiden ulkopuolisilta tutkinto-opiskelijoilta. Korkeakoulumme ovat näin siirtyneet kansainvälisille opiskelijamarkkinoille, jossa kilpailu on kovaa, kun vastassa on Yhdysvaltojen ja Australian kaltaisia koulutusjättejä. Nämä maat ovat kymmeniä vuosia meitä edellä koulutusviennissä, joten kirittävää riittää.Korkeakouluiltamme vaaditaan uusia strategioita opiskelijamäärien kasvattamiseksi, mutta vähintään yhtä tärkeää on valtiotasolla purkaa nykyisiä maahantulon esteitä. Opiskelijoiden kohdalla pullonkaulana on jähmeä ja hidas oleskelu­lupaprosessi.Migrin tilastojen mukaan viime vuonna opiskelijan oleskelulupaa hakevien määrä kasvoi yli kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvaviin opiskelijamääriin ei ole kuitenkaan ­varauduttu ulkoasiainhallinnossa, minkä seurauksena esimerkiksi intialainen opiskelija saattoi viime kesänä odottaa kuukausia päästäkseen tunnistautumaan lähimpään Suomen suurlähetystöön.Opiskelijoiden hakemukset ruuhkauttivat myös Migrin, jossa käsittelyajat venyivät syksyllä jopa viiteen kuukauteen. Opiskelija, jonka oli määrä aloittaa opinnot Suomessa syyskuussa, saattoi siis saada oleskelulupapäätöksensä vasta tammikuussa. Osa opiskelijoista ymmärrettävästi turhautui lupaprosessin hitauteen ja perui opiskelupaikkansa Suomesta. Nämä ovat opiskelijoita, jotka ovat valmiita maksamaan koulutuksestaan Suomessa – siis juuri niitä, joita lukuvuosimaksujen myötä tavoittelemme Suomeen lisää.Jos Suomi todella haluaa olla kansainvälisesti tunnettu koulutusmaa, täytyy maahantulo­prosessimme muuttua. Sisä­ministeriöstä on löydyttävä lisäresursseja oleskelulupahakemusten käsittelyyn. Ulkoministeriön tehtävänä taas on huolehtia, että kansainvälisten opiskelijoiden tunnistautuminen pystytään hoitamaan jouhevasti myös kiireisinä kesäkuukausina. Myös ulko- ja sisäministeriön välistä yhteistyötä oleskelulupa-asioissa tulisi parantaa.Ennen kaikkea asenneilma­piirin tulisi Suomessa muuttua ja opiskelu- ja työperäisten maahanmuuttajien maahantulon esteitä pyrkiä poistamaan. Meillä ei ole varaa menettää kilpaileville maille kansainvälisiä osaajia. He tuovat opintojensa aikana Suomeen älyllistä pääomaa ja ostovoimaa, ja ovat parhaimmillaan vastaus maamme kasvavaan työvoimapulaan.