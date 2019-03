Mielipide

Maitopullo

kaikesta Britannian EU-erossa eli brexitissä on oikeastaan kysymys? Tapahtumaketju alkoi yläluokkaisten ja ylimielisten poliitikkopoikien kukkotappeluna, laajeni Britannian konservatiivipuolueen sisäiseksi valtataisteluksi ja paisui lopulta koko Euroopan unionia ravistelevaksi kriisiksi.EU-kansanäänestyksen tulos oli manipulaation mestarinäyte. Se osoitti, kuinka vastustuskyvytön demokratia on, kun sillä on vastassaan disinformaation, valeuutisoinnin ja sosiaalisen median mikrotargetoinnin karmea koktaili.Mutta samalla brexit on paljastanut sen, mihin vääristynyt käsitys omasta historiasta voi johtaa kokonaisen kansakunnan.juuret ovat syvällä, mutta aloitetaan tällä kertaa vuodesta 1940. Winston Churchill tuli Britannian sotahallituksen pää­ministeriksi 10. toukokuuta 1940, kun Saksa aloitti hyökkäyksensä länsirintamalla. Poliitikkokollegojen mielestä 65-vuotias Churchill oli juoppo ja epävakaa menneisyyden mies. Selän takana häntä kutsuttiin ”arvaamattomaksi elefantiksi”.Sota kuori muutamassa kuukaudessa elefantista leijonamielen, joka piti yllä kansakunnan taistelutahtoa nerokkaalla retoriikallaan. Pääministeri Churchillin puheet saattoivat kestää tunnin tai enemmän, mutta ne muistetaan yksittäisistä kielikuvista ja lauseista.Saksan ja Britannian ilmasota alkoi heinäkuussa 1940. Elokuussa Churchill piti parlamentissa puheen, josta jäi elämään lause: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Koskaan ihmiskunnan kamppailuissa ei niin suuri joukko ole ollut velkaa niin harvalle. Sanat olivat kiitos kuninkaallisten ilmavoimien eli RAF:n lentäjille. The Few, harvat, muuttui RAF:n lentäjien lempinimeksi.nulikkamaista jälkiviisautta syytellä 2010-luvulta käsin Churchilliä, mutta brittien kieroutunut omakuva kiteytyy juuri tällaisissa käsitteissä, kuten The Few.Churchill ei maininnut puheessaan, että britit saivat ilmataisteluissaan elintärkeää apua ulkomaalaisilta lentäjiltä. Jopa viidesosa 2 917 pilotista oli muualta. Joukossa oli muun muassa uusiseelantilaisia, kanadalaisia, tšekkejä, belgialaisia, irlantilaisia ja jopa yksi jamaikalainen.Briteille sota merkitsi imperiumin loppua. Sota mullisti koko maailmanjärjestyksen, ja Yhdysvallat syrjäytti Britannian vapaan maailman majakkana.Sodan jälkeen britit päivittivät kansallisen narratiivinsa. Sen sidosaineeksi tuli suurvaltamenneisyyden lisäksi kertomus herooisesta kansasta, joka oli lähes yksin kukistanut Hitlerin Saksan. Tarinaa pönkitettiin kirjojen, elokuvien, tv-sarjojen ja dokumenttien vyöryllä, kuten Otto English -nimimerkillä kirjoittava Andrew Scott totesi Politico-verkkolehdessä. Sivistyneetkin britit alkoivat kuvitella, että Britannia kärsi sodasta itse asiassa pahemmin kuin muut Euroopan maat.Sotapropagandan jalostaminen rauhan tarpeisiin on toki voittajan oikeus, mutta sillä on ollut hintansa. Tämä realisoitui kesäkuussa 2016, kun ylväät britit päättivät pärjätä yksin ilman muuta Eurooppaa.EU-jäsenyyttä ajaneet populistit kehystivät luonnollisesti myös brexit-äänestyksen sota-ajan reto­riikalla. Itsenäisyyspuolue Ukipin nokkamies Nigel Farage esitti, että EU-äänestys on tämän päivän Battle of Britain, taistelu Britanniasta.on jo kaatunut, mutta ehkä brexit-leirin olisi pitänyt kerrata myös puhe, jonka entinen pääministeri Churchill piti Sveitsin Zürichissä syyskuussa 1946.”Haluan tänään puhua teille Euroopan tragediasta”, Churchill aloitti. Tämä ylevä maanosa on ollut koko läntisen sivistyksen kehto, mutta nyt Eurooppa on raunioina, Churchill sanoi. Lauseet putoilivat kuin natsi-Saksan sukellusveneitä moukaroineet syvyyspommit.Mutta pelastus on olemassa, Churchill jatkoi: ”Meidän on rakennettava eräänlaiset Euroopan yhdysvallat.” Hän halusi yhdistää Euroopan ja sitoa Saksan ja Ranskan kohtalot yhteen, jotta sodat eivät toistuisi. Ellei Yhdysvallat olisi pelastanut Eurooppaa, pimeät ajat olisivat palanneet kaikessa julmuudessaan.Nyt pimeät ajat voivat palata. Emme tiedä, mitä Churchill ajattelisi brexitistä. Mutta luultavasti häntä hävettäisi oman puolueensa jäsentenvälisistä alkanut sekoilu. Koskaan ihmiskunnan kamppailuissa ei niin pieni joukko ole ollut velkaa niin monelle.