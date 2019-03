Mielipide

Luonnon tuho etenee salakavalasti Helsingin arvokkailla alueilla

huolestuneena seurannut Kruunuvuorenrannan rakentamisen kehitystä, suunnitelmia ja laajenemista aina Stansvikin kartanoon, 1700-luvun lopulta peräisin olevaan, Stans­vikintien länsireunaa reunustavaan kiviaitaan asti. Suunniteltu rakentaminen alkaisi Koirasaarentien ja Stansvikin tien risteyksestä seuraten ensin tietä jonkin matkaa. Parhaimmillaan jää keskimääräisesti kymmenisen metriä alkuperäistä puustoa metsäpohjineen. Kaava on Helsingin kaupungin sivuilla.varmaankin hienoa asua talossa, josta olisi näkyvyys Stansvikin kartanoalueelle, missä kesällä kaikki vihertää, kukat kukkivat, ja ainakin nyt on tieto, ettei ikkunan eteen ­rakenneta mitään. Toisinpäin tilanne onkin sitten toinen: lähdet viettämään kaunista kesäpäivää – vaikka eväiden kanssa – kartanon alueelle, istut suuren lehmuksen varjossa, kuuntelet lintujen laulua ja katselet tiiviisti rakennettua kerrostalo­aluetta Stansvikin välittömässä läheisyydessä.on pääkaupunkilaisen silmin aivan uskomaton nähtävyys. Kun kävelee polkuja, kuulee mustarastaan laulun. Talitiaiset hyppivät oksilla ja oravat juoksevat peräkkäin kevät mielessä. Tulevaisuudessa, kun Kruunusillat ja liikenne­yhteys valmistuvat Helsingin keskustasta Kruunuvuorenrantaan, vartin matkan päässä ­keskustasta on historiallisella alueella – mutta voi olla, ettei sitä sitten enää ole.Alueella on nyt opastettuja polkuja ja reittejä sekä kyltti: ”Jos ihminen jonain päivänä niin tahtoo, hän voi oppia jälleen elämään sopusoinnussa luonnon kanssa, hävittämättä sitä, jonka osa hän itse on.”Puusto alueella on monien sukupolvien ajan kasvanutta, luonnontilassa olevaa sekametsää, jossa luonto on hoitanut harvennuksen itsestään. Moni ihminen ei ole koskaan nähnytkään niin suuria mäntyjä kuin alueella kasvaa, ja kaiken lisäksi puut ovat terveitä ja edelleen elinvoimaisia.Voisi sanoa, että tällaiset ­alueet ovat Helsingin keuhkot, jotka hengittävät kaupungin tuottamaa hiilidioksidia.huolissani luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, kuten meidän kaikkien tulisi ­olla. Kasvi- ja eläinlajien väheneminen hävittää ilmastonmuutoksen tapaan ihmisiltä elinmahdollisuudet. Jos näin pääsee käymään, ihmisen ahneuden ja ajattelemattomuuden takia sitä ei pysty kukaan koskaan korjaamaan.Vaalittaisiin sitä, mitä meillä on vielä tallella, näytettäisiin tuleville sukupolville ja annettaisiin luonnon toimia niin kuin luonto on itse suunnitellut. Kun ihminen koskee ekosysteemiin, ei seuraa koskaan hyvää.ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ei tahdota hyväksyä tuottavuuden kustannuksella. Väestönkasvu ja kulutus ovat tuottavuutta, ja siihen meidän talousjärjestelmämmekin perustuu – jatkuvaan kasvuun.Tuho etenee salakavalasti pikkuhiljaa: kaadetaan, kaivetaan vähän tuolta ja sitten otetaan vähän tuolta, laajennetaan tuota aluetta ja tehdään tuohon uusi tie. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin.