Mielipide

Jos monopolista luovutaan, alkoholipoliittiseksi työkaluksi jää vain verotus

Alkoholin

kulutus on laskenut vuodesta 2007 alkaen. Laskua tapahtui vuoteen 2017 asti lukuun ottamatta vuotta 2011. Näiden vuosien kuluessa alkoholiveroa korotettiin kuusi kertaa.Ajanjaksoon mahtuu monta hellekesää. Tästä huolimatta kulutus on laskenut. Viime vuonna kulutuksen lasku katkesi, vaikka alkoholiveroa nostettiin vuoden alussa. Alkoholin tilastoitu kulutus kääntyi 0,1 prosentin ja kokonaiskulutus 0,6 prosentin nousuun.Vuoden vanhan alkoholilain vaikutuksista on liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Tosiasia on, että long drink -juomien myynti kasvoi yli 35 prosenttia, kun niiden jakelu lähes 20-kertaistettiin Alkoista kaikkiin vähittäiskauppoihin. Long drink -juomien saatavuuden ja kulutuksen välillä on yhteys. Ei ole yhtään syytä olettaa, että näin ei olisi myös viinien osalta.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n teettämän Alkoholipoliittiset mielipiteet -kyselyn mukaan 81 prosenttia suomalaisista haluaa, että väkevää alkoholia myydään vain Alkossa. Suomessa ei ole taloudellisesti mahdollista pitää yllä maan kattavaa alkoholiyhtiötä, jolla olisi yksinoikeus väkevien myyntiin. Viinit kauppaan -päätös toisi myös viinat kauppaan.Alkoholin hinta verojen kautta on alkoholin kulutuksen ohjaamisen keskeinen säätelykeino. Jos luovumme monopolista alkoholipoliittisena työkaluna, meille jää käyttöön vain verotus. Viron ja Latvian alhaisemman verotason kannustama matkustajatuonti tekee verotuksen käyttämisen ainoana alkoholin kulutuksen hillitsemisen työkaluna haastavaa.Puolueetonta tutkimusta alkoholihaittojen ehkäisemisestä on runsaasti. Esimerkiksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan sekä hintapolitiikka että erilaiset alkoholin saatavuuden rajoitukset – mukaan lukien valtion alkoholimonopolit – ovat tehokkaita keinoja alkoholihaittojen vähentämiseksi.Alkoholi ei ole tavanomainen hyödyke. Sillä on vaikutuksia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Joka neljäs meistä kokee lapsuudenkodissaan käytetyn liikaa alkoholia. Alkoholin vuoksi menetetään suuri määrä työpäiviä. Alkoholin aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset ovat vuositasolla yli kaksi miljardia euroa. Yhteiskuntana emme halua maksimoida alkoholin kulutusta, sillä se tarkoittaa vieläkin vakavampia alkoholihaittoja ja siten lisääntyviä sosiaali- ja terveyskuluja.