Väärennetyt lääkkeet ovat riski terveydelle

kuluttaja voi hankkia väärennettyjä lääkkeitä laittomista verkkoapteekeista tai ulkomailta. Lääkkeiden ostaminen laillisen jakeluketjun ulkopuolelta on kuitenkin melkoisen riskialtista.Lääkkeet eivät välttämättä sisällä sitä, mitä niiden pitäisi sisältää, tai vaikuttavaa ainetta on eri määriä kuin on ilmoitettu. Lääkkeet voivat myös sisältää jotakin ihmiselle sopimatonta tai jopa tappavaa ainetta. Lääkeväärennöksistä on löydetty muun muassa maalia, rotanmyrkkyä ja sementtiä. On vaikea uskoa, että joku haluaisi tietoisesti altistaa itsensä tällaisille terveysriskeille.Ongelmana on osin tietämättömyys riskeistä, osin se, että kuluttajan on lähes mahdotonta tunnistaa lääkeväärennös. Se on ammattilaisellekin vaikeaa, koska usein väärennöksen varmistamiseksi tarvitaan muun muassa laboratoriokokeita. Väärentäjät panostavat tablettien ja pakkausten ulkonäköön, ja ne ovatkin usein lähes identtisiä alkuperäisten valmisteiden kanssa.Lääkeväärennöksen ostaja ei välttämättä tule ajatelleeksi väärennöksen taustalla olevia toimijoita. Lääkeväärentäjä ei myy tuotteitaan hyvästä tahdosta. Lääkkeiden väärentäminen on globaalisti noin 90 miljardin euron liiketoimintaa. Väärennöksillä taotaan valtavia voittoja.Taustalla on usein järjestäytynyttä rikollisuutta, jolla on mahdollisuus valmistaa väärennöksiä jopa teollisessa mittakaavassa. Katteet ovat suuria verrattuna huumekauppaan, ja kiinnijäämisen riskiä pidetään verrattain pienenä. Tuloja on käytetty muun laittoman toiminnan – kuten asekaupan ja terrorismin – rahoittamiseen.maahantuonti on luvanvaraista. Lääkkeitä luvattomasti internetistä tilaava tai ulkomailta tuova syyllistyy siis rikokseen.Lääkeväärennöksiä liikkuu paljon laillisen jakeluketjun ulkopuolella. Tarkkojen tilastojen laatiminen on vaikeaa, sillä kaikki väärennökset eivät jää viranomaisten haaviin.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen mukaan maailmanlaajuisesti raportoidaan eniten malarialääkkeiden ja antibioottien väärennöksistä. Kehittyneissä maissa tavataan yleisimmin elintaso- ja elämäntapalääkkeiden kuten erektio- ja laihdutuslääkkeiden väärennöksiä. Myös syövän sekä sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä väärennetään.lääkejakelussa on vähän toimijoita. Lääkkeitä jakelevia laillistettuja tukkukauppoja on vain kourallinen, ja ne ostavat lääkkeensä yleensä suoraan lääkeyrityksen edustajalta. Apteekit taas ostavat lääkkeensä näiltä tukkukaupoilta. Lääkeväärennösten toimitusketjut ovat usein monivaiheisia, ja väärennösten alkuperä on häivytetty. Silloin väärentäjä voi onnistua saamaan tuotteensa jakeluun.Suomen suoraviivaiseen jakeluketjuun on vaikea murtautua. Lääkeväärennöksiin onkin Suomen jakeluketjussa törmätty harvoin. Julkisen terveydenhuollon sairaala-apteekeista väärennöksiä on löydetty kolmesti, avoapteekeista ei kertaakaan. Mutta kun puhutaan potilasturvallisuudesta, eikö yksikin tapaus ole liikaa?otettiin helmikuun alkupuolella käyttöön lääkevarmennusjärjestelmä, joka on osa eurooppalaista tietokantaa. Vaikka lääketurvallisuus on ollut jo valmiiksi hyvällä mallilla Suomessa, uudistus kitkee jatkossa yksittäisetkin väärennökset laillisesta jakelukanavasta.Uudistuksen seurauksena kaikissa markkinoille tulevissa lääkepakkauksissa on turvamerkintä. Lääkeyritykset varustavat pakkauksensa peukaloinnin paljastavalla mekanismilla ja lääkepakkauksen yksilöivällä koodilla. Apteekissa pakkauksen tietoja verrataan tietokantaan ja samalla tarkistetaan, että lääkepakkauksen peukaloinnin paljastava mekanismi on ehjä, ennen kuin lääke toimitetaan potilaalle. Näin varmistetaan lääkkeen aitous.valmistelleet järjestelmän käyttöönottoa jo useiden vuosien ajan. Erityisen ylpeä olen siitä, että Suomi on ollut hankkeessa edelläkävijänä ja EU:n mallimaana. Keskeistä on ollut lääketeollisuuden tiivis yhteistyö tukkujen, apteekkien ja sairaala-apteekkien kanssa.Järjestelmän rakentaminen on ollut mittava ponnistus. Vastedes suomalainen kuluttaja voi kuitenkin aina luottaa ostamiensa lääkkeiden aitouteen ja turvallisuuteen silloin, kun hän hankkii ne laillisesta apteekista tai verkkoapteekista. Kuluttaja voi siis itse valita riskittömyyden.