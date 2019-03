Mielipide

Myrsky runteli Mosambikia 19 vuoden välein – siinä välissä oli hillitön talousbuumi

Mosambik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mosambik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Beirassa

ei usein pääse otsikoihin Suomessa. 2000-luvulta tulee mieleen kaksi tapausta.Maaliskuussa 2000 uutisissa kerrottiin Mosambikin valtavista tulvista – erityisen mieleenpainuvasti siitä, että eräs tulvaa paennut nainen synnytti puussa.Ja nyt maaliskuussa 2019 uutisotsikoihin nousivat Mosambikiin iskenyt hirmumyrsky ja sitä seuranneet tulvat.Siinä välissä Mosambikissa tapahtui vähemmälle huomiolle jäänyt asia: hillitön talousbuumi. Mosambikin talous kasvoi vuosina 2000–2015 keskimäärin yli kahdeksan prosenttia vuodessa. Mosambik oli maailman kymmenen nopeimmin kasvavan talouden joukossa.Buumin keskus ja eräänlainen symboli oli Beira. Siis se kaupunki, johon tuhomyrsky nyt pahiten iski.on noin 30 miljoonan asukkaan maa Kaakkois-Afrikassa. Sillä on pitkä kaistale Intian valtameren rantaa ja köyhä väestö, joka on saanut elää melko vakaissa oloissa sen jälkeen, kun sisällissota päättyi vuonna 1992.Talousbuumin synnytti valtavien kaasuvarantojen löytyminen mereltä Rovuman altaasta. Se loi odotukset miljardituloista. Mosambikista voisi tulla uusi Qatar! Tai edes uusi Angola.Globaalit energiayhtiöt ja investoijat löysivät Mosambikin. Tulevan kaasuteollisuuden odotus kiihdytti infra­struktuurihankkeita. Myös hiiliteollisuus kehittyi. Beirassa rakennettiin satamaa, lentokenttää ja hotelleja. Ulkomaisia liikemiehiä muutti kaupunkiin, jossa oli kaunis hiekkaranta ja halpaa olutta.Raha virtasi, ja köyhyys väheni.Muutama vuosi sitten alkoi näkyä ongelmia. Mosambikin talousbuumissa oli lähdetty todella alhaalta, eikä kovin pitkälle ollut päästy.Kasvu perustui odotuksiin – kaasuntuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2023. Mosambikin lainataakka paisui. Korruptio söi suurhankkeita. Kun tiedustelupalvelun kytkökset miljardibisneksiin paljastuivat, moni ulkomainen lainoittaja ja avunantaja vetäytyi.Buumi kuihtui. Viikko sitten myrsky puhalsi siitä pois loputkin.myrsky toi esiin sen, että suuri osa buumikaupungin puolesta miljoonasta asukkaasta eli heppoisissa mökeissä. Myrsky lanasi ne, tulva upotti. Hädänalaisia arvioidaan olevan satojatuhansia.Nyt uutisissa voidaan edelleen todeta, että Mosambik on yksi maailman köyhimpiä maita.