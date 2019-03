Mielipide

lähestyessä on syytä ottaa ­puheeksi usealle vuodelle ulottuva rakentamisen ja asumisen ohjelma, joka mahdollistaa systemaattisen ja suunnitelmallisen toiminnan.rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) asumisen ja rakentamisen tukien nopeatempoiset vaihtelut vuosien välillä ovat tuoneet haasteita toimijoille, koska ennakointi on ollut hankalaa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että päättävien poliitikkojen toiminta rakentamiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa on pitkäjänteistä, strategista ja kehittävää eikä vain yksittäisiin päätöksiin liittyvää poliittista kädenvääntöä.Rakennusala tarvitsee kipeästi uudistamista, raikkaita ajatuksia sekä rohkeutta kyseenalaistaa ja tarvittaessa hylätä huonot toimintamallit. Tarvitsemme uuden rakentamisen mallin, jossa tilaaja ja urakoitsija tekevät tiivistä yhteistyötä ja samalla kehittävät toimintaa.Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöllä Hoasilla ja Aralla on tähän ratkaisu. Hoas pilotoi parhaillaan perusparannuskohteissaan allianssimallia ­Renevo oy:n ja United Foundersin kanssa. Ara on ­mukana rahoittamassa säätiön allianssia, mikä on osoitus sen tahdosta ja kyvystä uudistua.on ollut koko Hoasin 50-vuotisen historian ajan merkittävä osapuoli opiskelijoiden asumisedellytyksien parantamisessa. Jos 1970- ja 1980-lukujen toiminnassa korostui enemmän voimakas asuntomäärän kasvattaminen, nyt Aralla on merkittävä rooli asumisen ja rakentamisen kehittämisessä.Päätös allianssin muodostamisesta syntyi, kun Hoas halusi parantaa perusparannustensa laatua ja vauhdittaa remonttien läpimenoaikoja. Perinteinen rakennushanke on noin vuoden mittainen projekti, jonka jälkeen käynnistetään uusi projekti uusine toimijoineen.Tieto ja opitut asiat eivät ole kulkeneet vanhasta projektista uuteen, vaan pahimmillaan ­samoja virheitä on toistettu ­uudestaan.Perinteinen rakentamismalli monine pilkottuine urakoineen johtaa vaikeasti hallittavaan ­kokonaisuuteen, liian hitaaseen kehittämiseen, osaoptimointiin ja pahimmassa tapauksessa huonoon rakentamisen laatuun sekä virheiden peittelyyn.Allianssimalli sitouttaa toimijoita ja hyödyttää kaikkia osapuolia: rakennusliikkeen tehokkuus kasvaa ja tilaaja saa haluamansa lopputuloksen.Allianssimallissa toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Kun vastuu on yhteinen, vastakkainasettelu poistuu ja tilalle tulee päämäärätietoinen jaettu tahtotila.Uskomme, että allianssimalli auttaa väistämään monet rakentamisen sudenkuopat. Toteutusta ohjaavat yhteiset kannustimet. Jos laatua ja kustannuksia koskevat tavoitteet täyttyvät, siitä hyötyy koko allianssi. Vastaavasti myös myöhästymisten ja virheiden kustannukset kannetaan yhdessä.konsepti voi muuttaa perusparannushankkeiden tulevaisuuden. Aran avoin suhtautuminen ja mukaantulo kertoo siitä, että rakennusalalla tarvitaan uusia ideoita. Hankkeesta on hyötyä myös muille rakennusalan toimijoille. Kun luodaan malli, jota voidaan toistaa monta kertaa, se muokkaa tavalla tai toisella rakennusalaa. Muut seuraavat perässä.