vanhempi ei tekisi lapsensa eteen. Kuten maksaisi satojatuhansia dollareita yliopiston jalkapallo­joukkueen valmentajalle siitä hyvästä, että tämä antaa lapselle opiskelupaikan.Viis siitä, ettei lapsi pelaa jalkapalloa. Hintaan kuuluu kuvankäsittely, jolla lapsi saadaan näyttämään pelaajalta.Tosi juttu. Maaliskuun puolivälissä tuli julkisuuteen liittovaltion poliisin FBI:n tutkinta, jonka mukaan joukko rikkaita amerikkalaisvanhempia oli maksanut yhteensä miljoonia dollareita ”konsultille”, joka auttoi lahjomaan heidän lapsensa sisään yliopistoon.Yliopistojen joukossa oli huippuyliopistoja kuten Stanford ja Yale. Osa lapsista tiesi vanhempiensa ketkuiluista. Osalle ne tulivat yllätyksenä.herätti Yhdysvalloissa jälleen keskustelun yliopistojen valintakriteereistä.Mustat, latinot ja muut vähemmistöopiskelijat voivat joskus saada taustastaan lisäpisteitä. Sillä pyritään tasaamaan syrjintää. Korkein oikeus on perustellut käytäntöä muun muassa sillä, että eri taustoista tulevien opiskelijoiden voidaan katsoa edistävän myös muiden oppimista.Siinä on järkeä. Usein luentosalin ulkopuolella oppii vähintään yhtä paljon kuin luennolla.Mutta lisäpisteitä saavat myös ne, jotka eivät tasausta tarvitse ja joiden osuus parhaiden yliopistojen opiskelijoista on muutenkin kokoaan suurempi.Jos jompikumpi hakijan vanhemmista on käynyt saman yliopiston, lapsi saa lisäpisteitä. Jopa kolmanneksella Harvardin yliopiston opiskelijoista on sukulaisia, jotka ovat myös käyneet Harvardin.Suomessa osataan olla huolissaan jo siitä, että korkeasti koulutettujen lapset jatkavat muita todennäköisemmin yliopistoon. Ajatus siitä, että vanhemman opintohistoria toisi pääsykokeessa lisäpisteitä lapselle, on käsittämätön.Amerikkalaisyliopistojen käytäntöön syynä on raha. Alumnit ovat usein yliopistoille tärkeitä lahjoittajia, joten heistä kannattaa pitää kiinni. Kaikin keinoin.lahjontaan syyllistyneitä vanhempia voi odottaa vankilatuomio. He varautuvat siihen jo.The Washington Post -lehti kertoi viime viikolla, että osa syytetyistä vanhemmista on jo ollut yhteydessä kovapalkkaiseen konsulttiin, joka neuvoo asiakkailleen, miten vankilassa selviydytään.