Mielipide

Liian helpoista vastauksista jää historiaan pitkä ja ikävä jälki

Populismin

Polttoaine

luulisi jo riittävän, mutta niin ei taida olla. Populistien näytöt on nähty, ja ne ovat vahvasti pakkasen puolella. Lähivuosina vaikea todellisuus tarjoaa kuitenkin edelleen tilaa politiikan saalistajille. Uutta on aiempaa selkeämpi populismin vastustus. Edessä on kamppailu liberaalien demokratioiden suunnasta.Niin sanotussa läntisessä maailmassa on seurattu populismin ja sen voimanlähteeksi valjastetun nationalismin käytännön seurauksia jo jonkin aikaa. Tilanne on otollinen välitilinpäätökselle. Lähtöpisteinä voi pitää kahta tapahtumaa vuonna 2016. Ensin EU-jäsenyyden vastustajat voittivat kansanäänestyksen Britanniassa 23. kesäkuuta ja sitten Donald Trump voitti presidentinvaalit Yhdysvalloissa 8. marraskuuta. Niistä alkoi aikakausi, jota nyt eletään.Britannian tilanteen karmeutta ei juuri nyt tarvitse erikseen maalailla. EU-erosta syntynyt katastrofi on ilmeinen kaikille paitsi ilmeisesti edelleen osalle briteistä.Harva muistaa, että brexit oli aikoinaan populistien ja EU-vastustajien toivon majakka, jonka myötäilyssä Timo Soinikin (sin) unohti vastuunsa EU-maa Suomen ulkoministerinä. Nyt brexit on Euroopan ehdottomasti vakavin esimerkki populistisen nationalismin hinnasta. Sekä Britannialle että Euroopalle tärkeä suhde romutettiin järjestelmällisen valheellisella kampanjalla. Jos brexitille pitäisi pystyttää muistomerkki, se voisi esittää haaksirikkoa.brexitin innokas ihailija on ollut Donald Trump. Vaalikampanjassaan hän kiikutti mukanaan Britannian oikeistopopulistien johtohahmoa Nigel Faragea ja julisti Yhdysvaltojen ja Britannian loistavaa tulevaisuutta ilman EU:ta ja muita liittokuntia.Myös Trumpin osalta voi nyt katsoa populismin tuloksia, vaikka peli Yhdysvalloissa on monimutkaisempi kuin Britannian itse aiheutettu yhden siirron šakkimatti.Yhdysvaltojen loistava kahdenkeskinen tulevaisuus Britannian kanssa ei ole näkyvissä. Trump on horjuttanut kansainvälistä järjestystä tuomatta tilalle muuta kuin näytösluonteisia järjestelyjä yksittäisten maiden kanssa.Yhdysvalloissa Trump vetoaa ydinkannattajiinsa uhkakuvilla maahanmuutosta ja Yhdysvaltoja hyväkseen käyttävistä ulkovalloista, samankaltaisesti kuin brittipopulistit vetoavat EU:n uhkaan. Pelottelu ei tuo Trumpille uusia kannattajia. Trump ei kuitenkaan ole jäämässä yksin twiittailemaan. Viikko sitten vieraana oli Brasilian oikeistopopulistinen presidentti Jair Bolsonaro. Vastaavia henkilöitä on noussut johtoasemiin viime vuosina siellä täällä.rintamalla on tapahtunut paljon brexit-äänestyksen ja Trumpin vaalivoiton jälkeen. Yhden ennusteen mukaan nyt ollaan jo taitekohdassa. Äänestäjille tarjotut yksinkertaiset vastaukset vaikeisiin ja ahdistaviin ongelmiin paljastuvat siksi mitä ne ovat, ja populismin aalto jää lopulta lyhyeksi.Ennuste on kuitenkin lyhytjännitteinen. Vaikka populismi sisältää oman tuhonsa siemenen, siitä jää historiaan ikävä jarrujälki. Paljon on vielä edessä.Tuore esimerkki löytyy Espanjasta, jossa valmistaudutaan 28. huhtikuuta – kaksi viikkoa Suomen vaalien jälkeen – pidettäviin parlamenttivaaleihin. Vuonna 1975 päättyneen diktatuurin jäljiltä Espanja on ollut pitkään immuuni populismille, mutta nyt oikealle laidalle on noussut raivonationalistinen ja konservatiivinen puolue Vox vastareaktiona Espanjasta irti pyrkiville Katalonian nationalisteille. Opetus: kukin maa sotkee asiansa omalla tavallaan.ei ole loppumassa kesken populisteilta. Ongelmat eivät ole muuttumassa helpommiksi. Euroopan pitää esimerkiksi kyetä sovittamaan maahanmuuton paineita oikeusvaltioperiaatteisiinsa vuosikymmenten ajan. Lopputuloksen ratkaisee se, miten populismiin vastataan, ja siinä on näkyvissä muutos. Yhdysvalloissa Trumpille hahmottuu vastavoimia, kun ensi vuoden marraskuun presidentinvaalien kampanjat käynnistyvät.Euroopassa HS ja lukuisat muut tiedotusvälineet tuovat erimielisiä ihmisiä yhteen puhumaan toisilleen. EU:ssa viritellään demokratian toteutumisen seurantajärjestelmää.Ne ovat vaatimattomia saavutuksia, mutta yhden suomalaisdiplomaatin vertauksen mukaan yhdistynyt Eurooppa on kuin krokotiili, joka liikkuu lyhyin askelein, mutta vain eteenpäin. Populistit loikkivat sinne tänne.