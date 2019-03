Mielipide

Pankin lainakäytännöt ohjaavat ostamaan muuttovalmiita asuntoja

Pankki-

Toimin

Parin

On siis

ja rahoitusalan asiantuntijat ovat kertoneet, että Suomessa on asunnonostajan markkinat. Näkemykseni mukaan tämä pitää paikkansa vain osin.Suomessa on nyt kaksijakoiset asuntomarkkinat. Suurin osa ostajista haluaa tai joutuu ostamaan asunnon jopa vähän ”ylikuumasta” myyjän markkinasta, jossa asuntoja on vähän tarjolla, ja kun sellainen tulee, se menee heti kaupaksi.Suomen suurimman yksityisen kiinteistönvälitysliikkeen toimitusjohtajana ja olen viimeisen kuukauden aikana kiertänyt kaikki konttorimme Turusta Kittilään. Yllätyin siitä, että kaikkialla Suomessa on lähes samankaltainen asuntomarkkinatilanne. Siihen mielestäni vaikuttavat pankkien lainoituskäytännöt.Todella moni perhe haluaa nykyisin ostaa joko uuden, uudehkon tai laadukkaasti remontoidun kodin. Vähän tiivistäen voi todeta, että muuttovalmiin kodin valitsee kolme erilaista asunnonostajaryhmää.Ensimmäinen ryhmä haluaa päästä helpolla ja muuttaa uuteen kotiin heti ilman aikaa vievää remonttia. He ovat jopa valmiita maksamaan vähän keskiarvoa enemmän, kunhan tällainen asunto löytyy.Seuraavalle ostajaryhmälle remontoiminen ei ole tuttua. Remontin kustannukset sekä luotettavan ja laadukkaan remontintekijän löytyminen huolettavat. Myös tämä ryhmä on valmis maksamaan muuttovalmiista kodista vähän keskiarvoa enemmän.viime vuoden aikana on kasvanut kolmas ryhmä. He ovat niitä, jotka haluaisivat joko itse remontoida tai teettää remontin. Näin he saisivat kohtuullisella hinnalla itselleen nykyaikaisen ja omaan makuun sopivan kodin. Tällä ostajaryhmällä on kuitenkin ongelma, joka estää remontoitavan asunnon oston: pankista ei tahdo nykyisin saada remonttilainaa. Asuntolainan kyllä saa, mutta ostohetkellä asunnon arvo ei riitä vakuudeksi remonttilainaan.Tämä pakottaa ostajaryhmän etsimään muuttovalmiin asunnon. Asunnosta on helpompi maksaa vähän ylimääräistä, koska se käy asuntolainan vakuudeksi.Kun kaikki suuret ostajaryhmät päätyvät muuttovalmiiseen asuntoon, markkinoille jää jäljelle pidemmäksi aikaa vain remonttia tai pintojen osalta päivittämistä vaativat asunnot, joihin ei ole nyt tarpeeksi ostajia. Näiden asuntojen osalta voidaan sanoa, että Suomessa on nyt ostajan markkinat.kuitenkin väärin sanoa, että asuntomarkkinoilla olisi vain ostajan markkinat. Muuttovalmiit asunnot menevät hyvin kaupaksi ja niistä maksetaan jopa enemmän kuin aikaisemmin. Samoin niiden myyntiaika on poikkeuksellisen lyhyt.Osa ostajista onkin hämillään, kun he eivät ehdi mukaan tarjouskilpailuihin, vaikka heillä piti median ja pankin neuvojen mukaan olla mahdollisuus tinkiä ja katsella rauhassa.