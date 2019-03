Mielipide

Pitkä ja suuri taloyhtiölaina voi tuottaa yllätyksen

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

osakehuoneiston ostaminen on mennyt rahoituksen osalta aivan oudoksi. Pahimmillaan kaupat voi tehdä jopa vain 25 prosentin omarahoituksella, josta omaa säästettyä rahaa saattaa olla vain osa.Loput velattomasta hinnasta tulee ostajalle pitkänä taloyhtiölainana, jossa ensimmäiset 2–5 vuotta ovat yleensä lyhennysvapaita vuosia. Mikäli asunto on vuokratontilla, asunnon myyntihinta saadaan näyttämään entistäkin edullisemmalta.Ennen oli toisin. ”Säästä puolet, lainaa puolet” oli pankkien mainoslause asuntosäästäjille. Usein sanottiinkin, ettei tämä asunto ole oma vaan pankin. Nyt pitäisi sanoa, ettei asunto ole oma, vaan taloyhtiön.Pitkästä ja suuresta yhtiölainasta voi koitua myös ongelmia. Nyt tapana näyttää olevan, että aluksi annetaan useita lyhennysvapaita vuosia. Koronnousu saattaa osua niihin vuosiin, kun lyhennykset alkavat, ja tähän olisi ainakin syytä varautua.Yksittäisen osakkeenomistajan on vaikea muuttaa yhtiölainan ehtoja. Sen sijaan pankista lainan saanut voi neuvotella elämäntilanteen muuttuessa lyhennysten ehdoista.Vaarana on, että osa asukkaiden suurista yhtiölainoista voi tulla muiden osakkeenomistajien maksettaviksi, koska myyntitilanteessa yhtiölainan takaisinmaksukykyä ei selvitetä kuten pankkilainassa.Viime vuosina uusia pieniä asuntoja ovat ostaneet enimmäkseen sijoittajat. Esimerkiksi asuntorahastot omistavat jo merkittävän osan uusista asunnoista kasvukeskuksissa.Rahasto tai muu suursijoittaja voi ostaa koko kerrostalon tai useita huoneistoja suoraan rakennuttajalta. Tällöin on oletettavaa, että huoneistojen hintaan saadaan tukkualennus.Sijoitusasunnon veroetu on myös hieman outo etu. Asunnon vuokratulosta voi vähentää taloyhtiön lainan koron lisäksi myös rahoitusvastikkeen. Edellytyksenä on, että yhtiö tulouttaa rahoitusvastikkeen kirjanpitoonsa, ja näinhän yleensä on.Vero tästä bisneksestä tulee vasta asuntoa myytäessä. Silloinkin, jos yksityinen sijoittaja on malttanut pitää asunnon yli kymmenen vuotta, hän voi käyttää hankintameno-olettamaa. Se on 40 prosenttia luovutushinnasta. Aikamoinen veroetu.Osakehuoneiston omistajina rahastot ovat ulkopuolisia, sillä taloyhtiön toimintaan ja hallintaan ne eivät osallistu. Edustajaa ei yleensä lähetetä edes yhtiökokouksiin. En ole myöskään kuullut, että rahasto-omistaja olisi osallistunut taloyhtiön talkoisiin. Tässä mielessä ne ovat vapaamatkustajia.Ei ihme, että vanhoja asuntoja on vaikea saada kaupaksi. Niihin ostajan pitää hankkia rahoitus koko kauppasummalle. Yleensä se onnistuu perinteisellä pankkilainalla. Tämän jälkeen voikin sitten ruveta asumaan ”pankin asunnossa”.