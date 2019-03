Mielipide

Perheasunnot ovat huonojen yhteyksien päässä

Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

haluavat asua paikassa, jossa arjen pyörittäminen on mahdollisimman helppoa. Siksi hakeudutaan lähelle keskustaa parhaiden palveluiden ja liikenneyhteyksien ääreen.Samoja asioita arvostavat muutkin kuin keskustassa asuvat pääkaupunkiseudun asukkaat. Liikennettä pitää siis kehittää tasapuolisesti siten, että muualtakin kuin keskustasta pääsee monipuolisesti kulkemaan eri alueille.Mutta kuinka hyvin tämä onnistuu ylipitkien raideyhteyksien avulla?Nykyinen liikennejärjestelmä perustuu liityntäliikenteeseen ja lukuisiin vaihtoihin. On todella haastavaa löytää asunto, josta olisi siedettävät yhteydet työpaikalle ja kouluun kaikille perheenjäsenille esimerkiksi 4–5 hengen perheessä.Nykyinen ”kehitys” vielä korostaa ongelmaa: raideliikenteen asemanseudut rakennetaan täyteen kalliita yksiöitä ja pieniä kaksioita. Hyvien yhteyksien päähän ei juurikaan tule perheasuntoja, joten perheiden käyttöön jäävät lähinnä vanhat, liikenteellisiksi katvealueiksi muuttuneet paikat.Länsimetron esimerkki johtaa pakostakin ajattelemaan, että markkinaehtoinen asuntopolitiikka yhdistettynä harvaan asutuille seuduille rakennettuihin joustamattomiin raideyhteyksiin ei luo tasapuolista asumis- ja liikenneverkostoa.Tästä on syytä huolestua, varsinkin kun syntyvyys on samaan aikaan edelleen laskussa. Yhteiskunta ei muutu lapsiystävälliseksi pelkästään perhevapaita säätämällä – on tehtävä vastuullisia päätöksiä muillakin arkielämän alueilla.Markkinavetoinen asuntopolitiikka sen enempää kuin yhden ratkaisun liikennepolitiikkakaan ei näytä tähän taipuvan, joten korjaaviin toimenpiteisiin on aihetta.Kaupunkien maita ei pidä luovuttaa yksityisen eikä julkisenkaan voitontavoittelun välineiksi.