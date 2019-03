Mielipide

Päihteet sallivan asuntolan sijoittaminen ala-asteen viereen Helsingin Siltamäessä on huono ratkaisu

Helsingin

kaupungin ympäristölautakunta teki 26. helmikuuta esityksen, jonka myötä Siltamäessä sijaitsevan Sillanpirtin tontille rakennettaisiin Sillanpirtille uudisrakennus ja Y-Säätiön omistama kerrostalo.Mikäli päätös tulee voimaan, se mahdollistaa tontilla ”asunto ensin” -mallin mukaisen toiminnan. Nykyinen päihteetön toiminta muuttuisi päihteet sallivaksi, eikä asukkaita velvoitettaisi enää sitoutumaan päihteidenkäyttöön liittyviin tukitoimiin.Esitys herättää huolta erityisesti kyseisen tontin vieressä sijaitsevan Siltamäen ala-asteen takia. Asunto ensin -malli toisi koulun kanssa saman kadun varrelle runsaasti monenlaisten päihteiden käyttäjiä.Mukana seuraisi rikollisuutta sekä päihteiden ja huumeiden myyntiä tontilla. Hyvin suurena vaarana on, että se kohdistuu myös helppoon kohderyhmään, ala-asteen oppilaisiin.Alueella asuu paljon lapsiperheitä. Monet pienet alakoululaiset kulkevat koulumatkansa Sillanpirtin ohi. Onko tämänkaltaisen asumisyksikön sijoittaminen ala-asteen viereen sopivaa? Kunnalla on vastuu perusopetuslain mukaisesti taata oppilaille turvallinen koulumatka ja opiskeluympäristö. Toiminnasta aiheutuvat lieveilmiöt näkyisivät koulun pihalla ja lisäisivät lasten turvattomuuden tunnetta.Tehdyssä esityksessä ei mainita lainkaan naapuritontin ala-astetta, jossa opiskelee nykyisin noin 300 oppilasta.Sillanpirtin tiloissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa väitettiin, että asian suhteen olisi kuultu Siltamäen ala-astetta. Tosiasia kuitenkin on, ettei koulua saati alueen asukkaita ole kuultu. Tämänkaltaisten suunnitelmien tulisi tapahtua demokraattisessa yhteiskunnassa mahdollisimman avoimesti.Yhä nuorempien lasten päihteidenkäyttö on muodostumassa huolestuttavaksi ilmiöksi. Itä-Uudenmaan poliisilaitos otti kantaa asiaan viimeksi 6. maaliskuuta, kun Tikkurilassa nähtiin selvästi päihtyneitä lapsia.Kaupungin esityksessä todetaan, että hankkeella edistetään toimivaa ja kaikille suunnatun kaupunkiympäristön toteutumista. Moniongelmaisten päihteidenkäyttäjien ja pienten lasten sijoittaminen samalle kadulle ei tue väitettä.Kaupunkiympäristöä edistäväksi suunnitelmaksi voitaisiin katsoa ennemminkin se, että tontille tulisi vanhustenkoti tai nuorisotalo. Vanhustenkoti voisi tehdä yhteistyötä viereisen ala-asteen kanssa, ja nuorisotalon tiloissa voisi olla koululaisille suunnattua harrastetoimintaa.