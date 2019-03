Mielipide

Näkövammaisena koin turvattomuutta, kun suomea taitamaton taksikuski vei minut väärään osoitteeseen

Olen

sokea ja myös kuulovammainen. Vaikeavammaisena minulle on myönnetty kuljetuspalvelu. Kuljetuksia hoitaa Helsingin matkapalvelu.Koen turvattomuutta, koska kuljettajina on nykyisin hyvin usein suomen kieltä taitamattomia kuljettajia. Lyhyen ajan sisällä minut on jo kahdesti viety väärään osoitteeseen sen takia, ettei kuljettaja ole osannut lukea osoitetta ajopäätteeltään tai on ymmärtänyt sanomani osoitteen väärin ja vienyt samankaltaiselta kuulostavaan osoitteeseen.Nämä ovat näkövammaiselle todella hankalia ja jopa vaarallisia tilanteita, kun ei näe eikä tiedä missä on. Aivan hiljattain opaskoirani oli vaarassa jäädä auton alle, kun kielitaidoton kuljettaja ei osannut kertoa minulle, että oli pysäyttänyt auton keskelle katua. Koirani hyppäsi autosta suoraan ajoradalle.Ennen sain itse järjestää kuljetukseni tavallisilla takseilla ja pystyin myös valitsemaan, millainen kuljettaja minua kuljettaa. Nyt osa autoista on suoraan Helsingin matkapalvelun ohjauksessa. Tällöin pystytään varmistamaan, että kuljettajat täyttävät ne kriteerit, jotka vammaisia kuljettaville kuljettajille on määritelty.Jos matkapalvelun autoja ei kuitenkaan ole vapaina, kuljetus siirtyy jollekin muulle taksiyrittäjälle. Samalla poistuu myös laatuvastuu Helsingin matkapalvelulta. Näin ei mielestäni saisi olla. Antamiini palautteisiin on usein vastattu, että ”valitettavasti emme voi vastata tämän kuljetuksen toteutumisesta, koska kuljetusta ei hoitanut matkapalvelun suoraohjauksessa oleva auto”.