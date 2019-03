Mielipide

Maahanmuuttaja on jätetty oman onnensa nojaan ammatti­oppilaitoksessa

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

avustanut maahanmuuttajanuorukaisen aloittamaa opiskelua ammattikoulussa viime syksystä lähtien. Hän on ollut maassamme 3,5 vuotta. Suomen kielen taito riittää selviytymiseen arkielämässä, mutta sanavarasto ei ole vielä kovin laaja.Nuori on jätetty oman onnensa nojaan. Esimerkiksi matematiikan opiskelu, joka tuottaa nyt vaikeuksia, on sitä, että opiskelu tapahtuu pääosin kotona. Opiskelijat kopioivat vastaukset tehtäviin toisiltaan. Kopiointia kuulemma jopa suositellaan.Luulin, että opintosuunnitelma olisi yksilöllinen ja että opiskelija saisi tukiopetusta tarvittaessa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaikka nuori on pyytänyt koululta apua. Miten voi tehdä matematiikan läksyjä, kun ei edes ymmärrä, mitä tehtävässä lasketaan?Samoin ruotsin tehtävät ko­pioidaan muilta. Miksi yleensäkään pitäisi tai miten pystyy opiskelemaan ruotsia, jos ei osaa opetuskieltä suomeakaan kunnolla?Olen hyvin huolissani opetustavasta ja tiedän, miten pienestä on kiinni, jaksaako opiskelija jatkaa opintoja. Kyseinen maahanmuuttaja oli esimerkiksi pahoittanut mielensä terveydenhoitajan esittämistä kysymyksistä, jotka hän koki kuulusteluksi. Samoin matematiikan oppimisen itseopiskelu on aiheuttanut keskeyttämisajatuksia.Nuorukainen haluaa tosissaan oppia ja selvitä tulevalla työpaikallaan työtehtävistään kunnialla. Hän ei halua kopioida. Olisiko mahdollista, että aineet, joissa on vaikeuksia jo kielenkin takia, opetettaisiin henkilön äidinkielellä?Autan häntä kaikin mahdollisin keinoin, mutta taitoni ja voimavarani ovat rajalliset. Mielestäni koulu on vastuussa siitä, että opetusta oikeasti annetaan. Antakaamme kunnollista opetusta heti alusta alkaen, niin voimme olla kaikki ylpeitä tulevista veronmaksajistamme.