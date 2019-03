Mielipide

Äitiyspakkaus pitäisi panna uusiksi

Kirpputorit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ja verkon kierrätysryhmät notkuvat pinoittain hyväkuntoisia vauvanvaatteita pilkkahintaan. Niitä kiertää myös kassikaupalla äidiltä ja naapurilta toiselle.Moni tuleva äiti valitsee Kelan äitiyspakkauksen 170 euron äitiysavustuksen sijaan. Pakkaus on helppo ja kätevä. Sen purkaminen on raskausajan jännittävä virstanpylväs: on tunteellista olla osana suomalaista ilmiötä ja sukupolvien ketjua.Osa kirpputoreista jopa kieltää äitiyspakkauksen vaatteiden tuomisen myyntiin – niin olematonta on niiden kysyntä. Niitä tarjotaan ilmaiseksi tai myydään pikkukolikoilla.On viherpesua pyrkiä kohti ”hiilineutraalia äitiyspakkausta” ilman tosiasioiden tunnustamista. On kestämätöntä tuottaa vuosi toisensa jälkeen suuri määrä uusia vauvanvaatteita, joiden käyttökerrat jäävät olemattoman vähäisiksi.Ehdotan, että äitiyspakkaus keskittyy tulevaisuudessa vauvan terveyden ja kehityksen kannalta olennaisiin tarvikkeisiin. Sellaisia ovat esimerkiksi kynsisakset, hammasharja ja lukuhetkiin kannustava kirja. Kuosien ja mallien riemua löytyy taatusti joka makuun – ja samalla budjetilla – sekä verkosta että kivijalasta.