Ukrainan kansalaisyhteiskunta toimii sittenkin

Ukraina

Mielenosoitukset

on romahtanut valtio, korruption läpäisemä valtio ja oligarkkien hallitsema valtio. Ukraina on pudonnut idän ja lännen väliin. Ukraina on toivottomasti kahtia jakautunut maa. Ukrainaa ei kannata avustaa, koska Ukrainassa ei toimi mikään.Ukrainan vallankumous syö lapsensa. Väkivalta on Ukrainassa politiikan väline. Ukraina on sodassa.Kaikki edellä sanottu on enemmän tai vähemmän totta. Sitä yllättävämpää on kävellä eräänä maaliskuisena tiistaina Kiovan parlamenttitalon pihaan ja tavata joukko mielenosoittajia. He osoittavat mieltään turkistarhausta vastaan.Siis puhe ei ole sodasta eikä korruptiosta eikä Venäjästä vaan turkistarhauksesta. ”Tavoitteena on, että uusien tarhauslupien myöntäminen loppuisi vuonna 2025 ja sitä ennen vaatimukset nostettaisiin sellaisiksi, ettei kukaan edes pysty täyttämään niitä”, joukon vetäjä, eläinaktivisti Jevgeni Vasjuk, 33, selittää.aamu hallitusrakennuksen edessä: paikalla on mielenosoittajien joukko. Kaikilla on keltaiset huomio­liivit, joihin on kiinnitetty Ukrainan rauta­teiden tunnus.”Ennen kaikkea osoitamme mieltä eläkkeiden puolesta, ja täällä ollaan käytännössä joka vuosi”, veturinkuljettaja Sergei Myhailintšyk sanoo. Veturinkuljettajien 12 tunnin työaikamaksimi on hänen mielestään liian pitkä.Seuraavaksi samalla paikalla alkaa korruptionvastainen mielenosoitus, jossa vaaditaan hallitusta pitämään näppinsä irti valtiollisen kaasuyhtiön Naftogazin pääjohtajan valinnasta.”Yhtiö on tehnyt hyvää tulosta, ja se voitti Venäjän Gazpromin Tukholman välimiesoikeudessa”, aktivisti Mark Savtšuk, 29, kertoo. ”Nyt pääministeri aloitti kilpailutuksen uuden johdon valitsemiseksi. Heillä on joku oma suosikki. Emme tiedä, kuka.”Muutaman päivän kuluttua uutiset kertovat, että pääministeri Volodymyr Hroisman on antanut periksi: kaasu­firman pomo Andri Koboljev saa jatkaa.Kiovassa pyörivät tauotta, eikä mikään inhimillinen näytä olevan protestoijille vierasta. Viiden vuoden takaisen vallankumouksen henki on yhä jäljellä ja kansalaisyhteiskunta toimii, kuten vapaa lehdistökin.Ukraina taisi menettää Krimin ja voi vielä menettää itäisen hiilikaivosalueensakin. Mutta kumma kyllä Ukraina vaikuttaa kaikkea muuta kuin menetetyltä tapaukselta. Se toimii sittenkin.