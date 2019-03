Mielipide

Lainvalmistelu vaatii pikaista ryhtiliikettä

toimitus­ministeristöksi siirtyneen Juha Sipilän (kesk) hallituksen surullinen perintö lain­valmistelussa miltei pakottaa seuraavan hallituksen tuntuviin korjaustoimiin. Ne pitäisi ottaa huomioon jo seuraavassa hallitus­ohjelmassa.Ensimmäinen askel on, että hallituksen lainvalmistelu saadaan suunnitelmalliselle ja järjestelmälliselle pohjalle. On vaikea ymmärtää, miten meillä on vuosikausia hyväksytty, että tärkeimpienkin lakihankkeiden aikataulutus, ohjaaminen, tuki ja toteutus ovat hallituksen löyhässä ja jopa ajelehtivassa otteessa.Talousarvion laadinnalle hallituksella on nykyisin vakiintuneet menettelytavat ja aikataulut, joista myös pidetään kiinni. Budjetin ohella lainsäädäntö on toinen hallituksen keskeinen toimintaväline.Tästä huolimatta lainsäädäntöä ei ole saatu vastaavan suunnitelmallisen ja poliittisesti kurinalaisen hallitustyön kohteeksi. Hallituksilla ei ole ollut riittävään valmisteluun perustuvaa, poliittisesti vakavasti otettavaa lainsäädäntösuunnitelmaa.Yritystoiminnassa tai kolmannella sektorilla tuskin siedettäisiin tällaista leväperäisyyttä.epäkohta on ministeriöiden virkajohdon vajavainen panostus tai osaaminen lainvalmistelun johta­misessa. Tämä on tullut toistuvasti esiin sekä tutkimuksissa että lain­valmistelijoiden arkikokemuksessa.Ministeriöissä ei useinkaan huolehdita kunnolla lainvalmistelutyön onnistumisen edellytyksistä. Tämä näkyy hankkeiden epärealistisina aikatauluina sekä henkilöresurssien, ohjauksen ja tuen puutteena.Ministeriöiden virkamiesjohto on kuitenkin ratkaisevassa asemassa lainvalmistelun laadun parantamisessa. Ministereiksi tuskin valikoituu kovinkaan monia ihmisiä, joiden motivaatio tai osaaminen riittää niin pitkäjänteiseen ja poliittisesti vähän palkitsevaan toimintaan kuin lainvalmistelun parantamiseen.Yleisesti ymmärretään, että hyvä lainvalmistelu vaatii riittävän tiedollisen pohjan. Lainvalmistelun nykyiset heikkoudet ovat tulleet esiin esimerkiksi ehdotusten puutteellisissa vaikutusarvioissa.Tietoa on nykyisin saatavilla paljon, mutta se ei käänny automaattisesti hyviksi lakipykäliksi. Lainvalmistelussa on osattava arvioida eri lähteistä tulevan informaation luotettavuutta. Se on vaativa asiantuntijatehtävä.Tietoa pitäisi kyetä tulkitsemaan niin, että osataan kehitellä – tarvittaessa uutta luovalla tavalla – sääntelyratkaisuja, joilla saadaan aikaan tarkoitettuja tuloksia. Lisäksi ehdotus on sopeutettava oikeusjärjestelmän yleiseen kehikkoon, jonka kantaviin osiin kuuluvat muun muassa perustuslaki ja EU-oikeus.Suomessa ei toistaiseksi ole korkean vaatimustason koulutusta ja valmennusta näiden lainvalmistelun ydintaitojen oppimiseen. Emerituskansleri Kari Raivion taannoista ehdotusta valtioneuvoston tiedeneuvonnasta kannattaisi jatkojalostaa myös lainvalmistelun tarpeisiin.toivoo paluuta parlamentaarisiin komiteoihin lainvalmistelun laadun parantamiseksi. Työryhmävalmisteluun verrattuna komiteatyön vahvuuksia voivat olla tietty itsenäisyys ja etäisyys hallituksen päivänpolitiikasta, erilaisten poliittisten toimijoiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden monipuolinen edustus valmistelu­prosessissa sekä mahdollisuus rakentaa laajaa yhteisymmärrystä ehdotuksen pääsisällöstä.Valmisteluelimen nimi tai muoto ­eivät ole ratkaisevia asioita. Kan­nattaa muistaa erinäisten lain­valmistelukomiteoiden epäonnistumiset sekä erityislaatuisesta sote-uudistuksen valmistelusta saadut kielteiset kokemukset.kansainvälisissä kärkimaissa on 2010-luvulla korostettu lakiuudistusten jälkiarvioinnin hyötyjä. Jälkiarviointi auttaa korjaamaan käytännön kokemuksen perusteella sääntelyn puutteita ja tuottaa tulevia säädöshankkeita varten olennaista tietoa sääntelyn hyvistä ja huonoista vaikutuksista.Periaatteessa jälkiarviointi voi terävöittää myös päättäjien poliittista vastuuta – etenkin silloin, kun tehdyt ratkaisut ovat olleet huonoja.Keskiviikkona julkistettiin lainsäädännön arviointineuvoston – jonka jäsen olen – aloite lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmän luomisesta. Aloite on ensimmäinen Suomessa tehty vakavasti otettava ja perusteltu ehdotus jälkiarvioinnista.Tälle menettelylle ei tosin taida olla kysyntää nykyisessä kiivastahtisessa päivänpolitiikassa.