Mielipide

On lottovoitto voittaa lotossa

Korhoset

"Ei voi

”Kaikki kallistuu.

ovat maailman onnellisin perhe, kertoo tuore onnellisuus­raportti. Tällä viikolla julkaistu tutkimus listasi lähes 1,5 miljoonaa perhettä onnellisuuden mukaan. Korhosten jälkeen listan kärkeen sijoittuivat Virtaset, Mäkiset ja Niemiset.Perheiden järjestys perustuu niin sanottuun Cantrilin tikapuukysymykseen, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan elämäänsä asteikolla 0–10.Listauksen kriteereitä ovat ihmisten oman onnellisuuskokemuksen lisäksi muun muassa perheen bruttokansantuote, parisuhde, ystävyyssuhteet, seksin odote, jänkkäämisen ja mököttämisen määrä, kotitöiden jakaminen ja vapaus päättää omista asioista. Raportti on saanut ristiriitaisen vastaanoton.olla totta, tuloksissa täytyy olla jokin virhe”, kommentoi isä-Korhonen.”Ei tämä onnea ole, kun lähistön koirat ovat taas paskoneet tontin ruskeaksi. Kysyn vaan, että kuka ne siivoaa? Lisäksi naapurin teinit huudattavat mopojaan yötä päivää, rusakot syövät omenapuut ja taksit eivät enää nykyään opastamatta meille löydä”, täydentää äiti-Korhonen.Kaikki eivät myöskään allekirjoita tutkimuksen väitteitä perusoikeuksien toteutumisesta.”Oikeuksien polkeminen on arkea tässä perheessä: ääntä ei saa korottaa ja iltaisin on ulkonaliikkumiskielto”, kertoo tytär-Korhonen.”Netti pätkii ja sapuska on syvältä. Samaa ruokaa joutuu usein syömään kahtena päivänä peräkkäin. Tulonjako vasta vinossa onkin, kaverit saavat enemmän viikkorahaa kuin minä.”Valioliigaan ja Mestarien liigaan pitää olla eri kanavapaketit. Autoilun kustannukset hipovat pilviä. Pitäisikö muka siirtyä kolmisylinterisiin nuhapumppuihin teiden tukoksi”, listaa isä-Korhonen.”Liikenne syö onnen viimeisetkin rippeet. Kaiken maailman spandex-pyöräilijät hurjastelevat miten sattuu, jalankulkijat eivät pysähdy punaisiin valoihin ja muut ohittavat, vaikka itse ajaa lähes rajoitusten mukaan.””Naapurin Virtanen leveilee uudella bemarillaan. Millä sekin laiskanpulskea olmi on rikastunut? Hyvä veli -järjestelmä on taatusti auttanut bisneksissä. Joka vuosi sillä on varaa lentää Thaimaahan viikoiksi, kun itse joutuu kiertämään Eurooppaa. Pientä se on meikäläisten onnellisuus niihin verrattuna”, sanoo äiti-Korhonen.”Voitte pyyhkiä tutkimuksellanne. . . sanonko mitä. Tulkaa vasta sitten haukkumaan onnelliseksi, kun lotossa napsahtaa seitsemän oikein.”