Mielipide

Oikeudenmukaisuus ratkaisee kevään vaalit

kyselytutkimukset osoittavat, että suomalaisten päätöksiin vaaliuurnilla vaikuttaa etenkin yksi suuri asia: so­siaalisen oikeuden­mukaisuuden kaipuu.Kun Taloustutkimus kysyi äänestäjiltä avoimella kysymyksellä suomalaisen yhteiskunnan pahimpia ongelmia, eniten mainintoja saivat eriarvoistumisen ja epätasa-arvon kasvun kaltaiset asiat. Myös työttömyys, nuorten syrjäytyminen ja vanhustenhoito korostuivat. Samansuuntaisiin tuloksiin päädyttiin tuoreessa Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämässä vaaliteematutkimuksessa.Viime syksynä Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa esitettiin myös tällainen kysymys: ”Kumpi on nyky-Suomessa mielestänne suurempi ongelma: se, että yhteiskunnassa oleva vauraus ei ole tarpeeksi iso vai se, että yhteiskunnassa oleva vauraus ei jakaudu riittävän tasaisesti?” Peräti 84 prosenttia suomalaisista painotti vaurauden tasaisempaa jakautumista, ja vain 11 prosenttia piti suurempana haasteena kakun kasvattamista. Viisi prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.arvotutkimusten mukaan Suomessa kannatetaan universalismia eli kaikkien yhtäläisiä oikeuksia voimakkaammin kuin useimmissa muissa maissa.Suomessa universalismin ajatusta on sovellettu hegeliläis-snellmanilaisessa valtiofilosofisessa hengessä sosiaaliturvan, terveydenhoidon ja koulutuksen kaltaisiin hyvinvointivaltion ydintoimintoihin.Kansallisfilosofillemme J. V. Snellmanille valtio edusti eräänlaista yleistahtoa: toisin kuin esimerkiksi angloamerikkalaisessa yksilökeskeisessä ajattelutavassa, Suomessa valtio nähdään yleistä hyvää edustavana toimijana, melkein kuin persoonana. Valtion uskotaan toimivan siten kuin suurin osa yhteiskunnan jäsenistäkin toimisi.Hiljattain Suomessa päättyi kansainvälistäkin huomiota saanut perustulokokeilu. Perustulon idea sopii suomalaisten arvoihin, vaikka käytännössä oikeudenmukaisen perustulomallin kehittäminen on osoittautunut vaikeaksi.Sosiaaliturvan jakamisessa tarveharkintaa ja tulosidonnaisuutta on useimmissa tapauksissa vaikea välttää. Tosin tarveharkinnasta riippumattomat lapsilisät ovat toistaiseksi säilyneet osana sosiaaliturvaa.Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan vuosittaiset arvo- ja asennetutkimukset osoittavat, että sosiaalipoliittiset teemat ovat lähellä kansan sydäntä. Kaksi kolmasosaa eli 67 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että ”suomalaisilla on kaikissa oloissa oltava oikeus yhteiskunnan takaamaan perustoimeentuloon”. Tämä on vahva universalismia mittaava väittämä, ja vain 17 prosenttia oli siitä eri mieltä.Kaikesta huolimatta samassa tutkimuksessa lähes puolet vastaajista uskoi, että yhteiskunnan tuet tekevät ihmisistä laiskoja ja aloitekyvyttömiä.oikeudenmukaisuus on suomalaisten vaalien kestoaihe, joskin sen painotus vaihtelee hieman talouden suhdanteiden mukana. Vuosien 2011 ja 2015 vaalien aikaan Suomen taloudessa meni selvästi nykyistä huonommin, ja silloin työllisyys sekä talouskasvun edistäminen painoivat kyselytutkimusten mukaan äänestäjien vaakakupissa enemmän kuin nyt.Nyt talouden ja työllisyyden kohennuttua moni äänestäjä toivoo poliitikoilta pehmeämpien arvojen esiin tuomista. Kun turvallisuuden ja materiaalisten tarpeiden kaltaiset perusasiat saadaan tyydytetyiksi, universalismilla on enemmän tilaa.ei ole minkään puolueen yksinoikeus, koska oikeudenmukaisuutta janoaa ihmisten suuri enemmistö. Eri puolueilla ja niiden kannattajilla on luonnollisesti hieman erilaiset näkemykset siitä, mikä missäkin asiassa on oikeudenmukaista. Demokraattisessa prosessissa asiasta päädytään yhteiseen kompromissiin.Palkansaajien keskuudessa tyypillisin ansiotulo ennen veroja on noin 2 500 euroa kuukaudessa. Käsitys oikeudenmukaisuudesta määräytyy pitkälti tähän tuloluokkaan kuuluvien ihmisten näkemysten nojalla.Yleinen uskomus on, että äänestäjä tekee valintansa vain lompakkoaan ajatellen, siis maksimoidakseen omat taloudelliset etunsa. Ainakin moni ajattelee, että muut äänestävät tällä perusteella.Todellisuudessa äänestyspäätös tehdään pikemminkin sydämellä. Silloin oikeudenmukaisuutta ei voi mitata – sen vain tuntee.