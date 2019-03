Mielipide

Rikoksen uhri häviää viranomaisille korvausten jaossa

Asiakkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmiskauppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakuustakavarikkoja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

luvalla kerromme, miten oikeusjärjestelmämme kohtelee rikoksen uhria epäoikeudenmukaisesti korvausten jaossa.Ihmiskaupan uhri teki rikosilmoituksen, jonka perusteella poliisi aloitti esitutkinnan ja löysi ihmiskaupan lisäksi myös veronkiertoa. Tekijöiden omaisuutta otettiin vakuustakavarikkoon useita satoja tuhansia euroja. Lopulta hyväksikäyttäjät tuomittiin oikeudessa ihmiskaupasta ja erinäisistä verorikoksista.määräsi tekijän maksamaan uhrille kärsimyskorvauksia sekä maksamattomia palkkoja yhteensä lähes 100 000 euroa. Koska tuomitun omaisuutta oli vakuustakavarikossa, asia kuulosti yksinkertaiselta: ulosottoviranomainen tilittää korvaukset uhrille tuomion tultua lainvoimaiseksi.Näin ei kuitenkaan ole. Kun soitimme rikoksen uhrin kanssa pari kuukautta myöhemmin ulosottovirastoon, selvisi, että lähes kaikki rahat on tilitetty Verohallinnolle. Rikoksen uhrin osaksi jää odottaa, mitä ulosottoviranomainen saa ulosmitattua jälkikäteen rikoksen tekijöiltä – jos mitään. Näin tapahtuu, vaikka veropetokset paljastuivat vasta uhrin tekemän ilmoituksen seurauksena.on vapauteen kohdistuva rikos, joten uhri voi hakea osaa vahingonkorvauksista Valtiokonttorista. Käytännössä uhri saa tällöin huomattavasti pienemmän summan kuin mitä oikeus on hänelle määrännyt. Vielä huonommassa asemassa on kuitenkin muun kuin seksuaalirikoksen, vapauteen kohdistuvan rikoksen tai väkivaltarikoksen uhri, joka ei yleensä saa korvauksia edes Valtiokonttorista. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset ihmiskaupan kaltaisen rikoksen uhrit, joiden tapauksessa oikeus ei ole katsonut näyttöä olevan tarpeeksi ihmiskauppatuomioon, vaan tuomio on annettu esimerkiksi kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, jonka paljastaminen on vaikeaa. Usein näin on siksi, ettei uhri uskalla hakea apua, koska hän pelkää itselleen koituvia seurauksia ja arvioi riskin liian suureksi.Viime vuosina on panostettu paljon eri viranomaisten kykyyn tunnistaa ihmiskauppaa ja motivoida uhri hakemaan apua. Minkä viestin lähetämme vakavan rikoksen uhrille, joka uskaltaa ottaa riskin ja yleensä vuosia kestävän, raskaan rikosprosessin päätteeksi jää vielä langettavan tuomion jälkeen vaille hänelle määrättyjä korvauksia? Pahimmassa tilanteessa hän voi itse joutua maksamaan tilanteesta aiheutuneita velkoja.käytetään pakkokeinona rikoksen uhrin korvausten saamisen takaamiseksi. Nykytilanteessa ne kuitenkin menevät ulosottovirastolle, ja varat voi ulosmitata esimerkiksi aiempi velkoja tai Verohallinto. Heidän saatavansa ovat suoraan ulosmitattavia, eikä lainvoimaista tuomiota tarvitse odottaa, toisin kuin rikoksen uhrin kohdalla.Lakia tulee muuttaa niin, että vakuustakavarikkoon otettu summa korvamerkitään kattamaan rikoksen asianomistajalle määrättävät korvaukset, minkä vuoksi summa on alun perinkin pantu vakuustakavarikkoon.