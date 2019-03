Mielipide

Kaupungin ahneus on veronmaksajan etu

Helsingin kaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on syytä pyytää tonteista mahdollisimman korkeaa hintaa eli niin sanottua markkinahintaa. Tällöin kaupunki saa kerättyä mahdollisimman paljon tuloja, joita voidaan käyttää kaupunkilaisten palvelujen maksamiseen.Tonttien myyntitulot ovat eräänlaista progressiivista varallisuusveroa. Hyvillä paikoilla keskustan lähellä tontit maksavat enemmän kuin kauempana keskustasta. Olisi veronmaksajien kannalta järjetöntä, että tontteja annettaisiin alennuksilla pois, jolloin ihmiset, joilla on varaa ostaa asunto itselleen, saisivat vielä kaupungilta tukea asumiseen.Yhteiskunnallisesti tuettu asuminen on toinen asia, mutta nyt onkin kyse kovan rahan asunnoista. Pelkään, että mahdollinen tonttialennuksen hyöty valuu rakentajien korkeimpiin katteisiin, koska asuntojen hinnat riippuvat paljolti ihmisten tuloista, lainan saamisen helppoudesta ja lainan koron suuruudesta.Tonttien myyntihinnat, jotka ovat kalleimmillaan olleet yli 2 000 euroa huoneistoneliötä kohden, eivät kuulosta suurilta, kun vertaa, mitä vanhan asunnon ostaja käytännössä maksaa tontista tai sijainnista ostaessaan asuntoa Helsingistä.Esimerkiksi Lauttasaaressa ostaja voi maksaa asunnosta 7 000 euroa neliöltä. Asunnon rakennustekninen hinta (paljonko uuden vastaavan rakennuksen rakentaminen maksaa) saattaa olla ainoastaan 1 500 euroa neliöltä. Loppuosuus on siis tonttia tai ”sijaintia”.