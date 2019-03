Mielipide

Jos myyt lehmää, puhu lehmästä

Syksyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Häpeän

2015 kaksi miestä teki kaupat.Kempele­läinen mies sopi espoolaisen miehen kanssa, että vaihdetaan palveluksia, vaikka molempia epäilytti. Niin maailmassa joskus tehdään: naapuri saa rakentaa inhan pihatiensä, jos minä saan laiturin. Koville se ottaa, mutta tutut ymmärtävät, kun selittää.Miehet olivat nimeltään Juha Sipilä ja Alexander Stubb, ja kaupan oli suomalaisten terveydenhuolto. Sipilä (kesk) lupasi Stubbille (kok), että Suomen terveyskeskukset voidaan siirtää markkinoille. Stubb (kok) lupasi Sipilälle (kesk), että siivu Suomen hallintoa siirrettäisiin maakunnille, pois Helsingin kynsistä. Koville otti, mutta selitys jäi vajaaksi.Sipilä, Stubb ja Stubbin korvannut Petteri Orpo kehuivat kuorossa yhteistä ”ratkaisua”. Kyse oli upeasta sote-mallista eikä suinkaan kaupasta. Harmi kyllä kaikki näkivät, että kyse oli kaupasta. Ja koska Suomen poliittinen luokka rakastaa agraarisia sananlaskuja, alkuun lisättiin maatalon eläin. Sopimusta alettiin kutsua lehmänkaupaksi, kai vihjauksena karjamarkkinoiden vehkeilystä.opetus on, että kompromisseilla on julkisuudessa liian huono maine. Kun poliitikot tekevät sopimuksen, alkaa irvailu. He myivät periaatteensa! He eivät ajattele kokonaisetua, ajavat vain haluamaansa! Se on usein hölmöä.Kompromissit ja neuvottelut ovat demokratian ydintä. Erotuksena diktatuureihin meillä ei voi yksin järjestellä yhteiskuntaa omien neronleimaustensa mukaan. Jos kaikkien pitäisi saada haluamansa, demokratia ei toimisi.Ongelma on, että nyt kompromisseja hävetään. Sipilä ja Orpokin näyttivät hassuilta, kun heidän sopimuksensa raukesi. Yhdessä yössä upea ratkaisu unohtui ja kaksikko alkoi esitellä aivan uusia malleja. Näytti siltä, että vuosia oli puhuttu yhtä ja ajateltu ihan toista. Se, jos mikä, syö uskoa demokratiaan.sijasta kompromisseja kannattaisi juhlia. Poliitikot voisivat kertoa avoimesti, mistä he pitävät ja mistä eivät pidä, mutta puolustaa silti kompromissia. Suunnanmuutokset eivät silloin näyttäisi näin jyrkiltä. Oppositio ja toimittajat voisivat irvailun sijasta arvioida, onko lopputulos toimiva vai ei. Hallitusneuvotteluissa voitaisiin julkisesti miettiä, miten yhteiskunnan eri kulmien näkökohdat sovitetaan yhteen. Silloin kaupoistakin tulisi parempia.Siis: Jos vaadit ehdokkaalta näissä vaaleissa jotakin, niin vaadi näkemystä lehmänkaupoista. Vaikka ottaisi koville.