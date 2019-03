Mielipide

Omaishoitajat ovat tärkeä osa inhimillisempää Suomea

Ensi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhustenhoidon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhempani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luottamus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolisoni

Omaishoidon tukea

sunnuntaina isäni olisi täyttänyt 90 vuotta. Kuluneen talven aikana hän on ollut usein mielessäni. Hänen viimeiset vuotensa ovat yhä minun likeisin kosketukseni vanhustenhoivan arkeen.Tunnen päivä päivältä suurempaa kiitollisuutta siitä, että isäni sai lyhyeksi jääneen laitosjakson aikana hyvää ja inhimillistä huolenpitoa.Häntä kohdeltiin ihmisenä.ahdinko on viikkoja pysytellyt eduskuntavaalien keskeisten teemojen joukossa. Uusia laiminlyöntejä on paljastunut, ja lukuisia hoivayksikköjä on suljettu. Tapauksissa kyse on yleensä siitä, että hoitajia on ollut liian vähän, vaihtuvuus on ollut suurta eikä sijaisia ole perehdytetty lainkaan.Nyt ilmi tullut välinpitämättömyys vanhusten ihmisarvosta ja perustarpeista on järkyttänyt meitä, ja se varmasti vaikuttaa äänestäjien mielialoihin uurnille mentäessä.kuolivat niin, että väliä oli vain vuosi. Syöpä vei äitini nopeasti, mutta isäni ehti siirtyä kodista palvelutaloon.Itselleni oli tärkeää, että pystyin jättämään isäni hoivaan luottavaisin mielin, hyviin käsiin. Kun välimatkaa on liki tuhat kilometriä, tunsi joka tapauksessa huonoa omaatuntoa, ettei kyennyt olemaan juuri siellä missä tarvittiin.Tilanne on tuttu kymmenilletuhansille suomalaisille, joiden työ ja perhe ovat Ruuhka-Suomessa mutta juuret kaukana maakunnissa. On hankala paikata sitä, minkä yhteiskunta jättää puolitiehen.Samalla juuri omaisten rohkaisu vastuunkantoon olisi se, mitä Suomessa kipeästi tarvitaan.säälliseen vanhustenhoitoon ei ole järin korkealla, eikä se ole mikään ihme. On ilmeistä, että yhteiskunnan mahdollisuudet tarjota kaikille vanhuusikään ehtineille riittävää ja laadukasta hoivapalvelua ovat rajalliset.Harva meistä haluaa kokea tilanteen, jossa on liukuhihnahoidon kohde, tahdoton objekti, jonka perustarpeistakin koetetaan säästää jokainen irtoava lantti.Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perustaan kuuluu ajatus universaalista, yhteiskunnan tarjoamasta suojaverkosta. Halusimme tai emme, meidän täytyy jatkossa pohtia myös sitä, mikä on oma roolimme tässä kaikessa. Kyse ei ole vain rahasta vaan myös siitä, millaisia henkilökohtaisia ponnisteluja olemme valmiita itsekin tekemään.jäi aamulla kotiin sairaan lapsen luokse. Anoppini päätti vastikään käyttää lomansa avustaakseen jalkansa loukannutta tytärtään, vaimoni vanhempaa sisarta.Näin se menee. Arviolta yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti jotakuta lähellään. Pääasiallinen huolenpitovastuu läheisestään on noin 350 000 suomalaisella. Näistä omaishoitotilanteista 60 000 lasketaan sitoviksi ja vaativiksi.Omaishoitaja on esimerkiksi sairasta puolisoaan hoitava, mutta yhtä hyvin tähän rooliin voivat päätyä vammaisen lapsen vanhemmat tai ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtiva. Usein omaishoitoon liittyy voimakas elämänmuutos.Hoivapalvelujen tulevaisuudenkuva on vaillinainen, jos omaishoitajat unohtuvat marginaaliin. Tässä mielessä on hämmentävää, kuinka vähän heistä on viime viikkoina puhuttu. Omaishoito on raskas ja vastuullinen tehtävä, mutta se on tärkeä osa keinovalikoimaa, jolla turvataan suomalaisten inhimillinen elämä kaikissa ikävaiheissa.Omaishoito ei voi olla ainoa vaihtoehto, eikä siihen tule päätyä puolipakolla. Yhteiskunta ei voi liioin tehdä vahvaa sitoumusta vaativaa ratkaisua yksilön puolesta.maksetaan vain noin 46 000 suomalaiselle. Jatkossa on pyrittävä siihen, että vaativan läheishoidon arvo ja merkitys tunnustetaan laajemminkin. Omaishoidon kuluja on verrattava vaihtoehtoiskustannuksiin, ennen muuta laitoshoidon menoihin.Muun muassa veroratkaisuilla on varmistettava se, että läheisen hoitoon ryhtymiseen on riittävä kannuste. Julkisten palvelujen on tuettava omaishoitajien jaksamista. Täydentävää kotihoitoa ja muita tukitoimia on ajateltava perhekohtaisina ratkaisuina, niin että myös hoidon sovittaminen yhteen työelämän kanssa on mahdollista.Omaishoitajien arvostus on liputus inhimillisemmän Suomen puolesta. Jokainen heidän tekemänsä työpäivä läheistensä hyvinvoinnin eteen merkitsee samalla huomattavaa säästöä julkisissa menoissa.