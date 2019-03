Mielipide

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää maltillisia metsänhakkuita

Vaalitenteissä

Ekologisesti

Kestävyystarkastelussa

Metsien

on moitittu tutkijoiden ristiriitaisia viestejä metsien käytöstä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan vuotuiset hakkuut voitaisiin kestävästi nostaa nykyisestä 70 miljoonasta kuutiometristä yli 80 miljoonaan.Luku on selvästi pienempi kuin metsien kasvu – 107 miljoonaa kuutiota – mutta monien tutkijoiden mielestä liian suuri. Valtaosa ristiriidoista johtuu käsitesekaannuksista sekä tutkijoiden painotuseroista.kestävässä metsätaloudessa metsien ekologisen tilan ei sallita huonontua metsien käytön seurauksena, kun taas Luken luku viittaa puuntuotannon kestävyyteen. Puuntuotanto on kestävää, jos valittu hakkuutaso voidaan pitää yllä pysyvästi.Jos Suomen metsissä olisi kaikkia ikäluokkia yhtä paljon, suurin kestävä hakkuumäärä olisi talousmetsien vuotuisen kasvun suuruinen. Nuoria ja keski-ikäisiä ikäluokkia on kuitenkin suhteessa enemmän kuin vanhoja. Siksi suurin kestävä hakkuumäärä on kasvua pienempi.On myös muistettava, että virallinen kasvuarvio sisältää myös talouskäytön ulkopuolella olevat metsät.keskitytään pelkästään hakkuupoistumaan, ei hiilinieluihin eikä hiilivarastoihin. Ne puolestaan ovat keskiössä silloin, kun tarkastellaan metsien potentiaalia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi kestävät hakkuut eivät ole ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta lainkaan optimaalisia.Elävä puusto toimii hiilen nettonieluna vain, jos sen biomassa lisääntyy. Puuston hiilivarasto on suuri silloin, kun metsässä on paljon isoja puita. Biomassan lisäksi voidaan kasvattaa myös puusta valmistettujen tuotteiden ja kuolleen puuston hiilivarastoja.Noin 60 prosenttia puuston hiilivarastosta saadaan hakkuussa talteen. Jos siitä tehdään pitkäikäisiä tuotteita, säilyy metsien sitoma hiili poissa ilmakehästä pitkään. Pitkäikäisiä tuotteita tehdään pääasiassa sahatavarasta, jonka osuus hakkuukertymästä on sitä suurempi, mitä järeämpiä hakatut rungot ovat. Nykyisin vain 20 prosenttia hakkuukertymästä päätyy sahatavaraksi, koska puut hakataan keskimäärin pieninä.Optimaalinen päätehakkuuikä riippuu metsänkasvatuksen tavoitteista. Sijoituskohteena käytettävä metsä kannattaa hakata silloin, kun puuston vuotuinen arvokasvu painuu korkovaatimuksen alapuolelle. Korkea korkovaatimus johtaa varsin nuorten metsien päätehakkuuseen. Jos korkovaatimus on nolla, maksimoidaan hakkuusta saatavia nettotuloja. Tämä johtaa nykyistä myöhäisempiin päätehakkuisiin. Hiilensidontaa maksimoitaessa päätehakkuu tehdään vieläkin myöhemmin.käyttö ilmastonmuutoksen torjuntaan edellyttää metsien hiilivarastojen pysyvää kasvattamista ja hakatun puun hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin pitkäikäisiin puutuotteisiin. Tällöin hakkuut viivästyvät ja jäävät suurimman kestävän hakkuutason alapuolelle sitä enemmän, mitä voimakkaammin päätöksenteossa painotetaan ilmastovaikutuksia.