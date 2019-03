Mielipide

Sosiaalialan työntekijöiden suita tukitaan, ja se on suuri ongelma

Tuhoathan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimittajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiitisen

nämä sähköpostit mahdolli­simman pian, kysyi lähteeni pari kuukautta sitten. Toinen varmisti kolmeen kertaan, ettei hänen nimensä tai työpaikkansa paljastu, kun juttua tehdään.Tässä ei ole mitään erikoista. Jotkin jutut vaativat sitä, että lähteet saavat olla nimettömiä. Silloin on usein kyse joko arkaluonteisista yksityiselämän asioista tai salassa pysyneiden epäkohtien paljastamisesta, jopa laittomuuksista.Tällä kertaa oli kyse jostain muusta. Nämä kuntien palveluksessa olevat ihmiset halusivat kertoa, miten kunnassa tehdyt päätökset ovat vaikuttaneet heidän työhönsä. Puhe oli työn arjesta, mutta heitä pelotti kertoa.Samaan pelkoon törmäsin, kun soittelin ammatillisten oppilaitosten opettajille ympäri Suomea ja kysyin, mikä heidän työssään on hyvin ja missä on ongelmia.”Meille on annettu sellaiset ukaasit toimittajien kanssa puhumisesta, että en uskalla sanoa mitään”, eräs opettaja vastasi. ”Ei, en edes nimettömänä.”työssä on syntynyt sellainen kuva, että erityisen peloissaan ovat sosiaali- ja terveysalojen työntekijät. Nyt aiheesta on myös tutkimustietoa, sillä tutkija Laura Tiitinen väitteli aiheesta lauantaina Lapin yliopistossa.Hän on haastatellut sosiaalialan työntekijöitä, ja he ovat kertoneet vaientamisesta, viestinnän rajoittamisesta ja hiljaisuuden kulttuurista, joka estää kertomasta alan epäkohdista.Joissain työyhteisöissä on sääntöjä, jotka kieltävät muita kuin johtajia puhumasta työstä julkisuudessa. On organisaatioita, joissa voi joutua puhutteluun, jos on peukuttanut Facebookissa kriittistä päivitystä. On työpaikkoja, joissa epäkohdista puhuneiden motiivit ja jopa mielenterveys kyseenalaistetaan.Eräs Tiitisen haastateltava kertoi, että työkaverit eivät enää uskaltaneet pysähtyä hänen työpisteelleen juttelemaan, kun hän oli kertonut työn ongelmista. He pelkäsivät, että pomo luulee heidänkin kapinoivan.tutkimuksesta ei voi päätellä, kuinka yleistä vaientaminen sosiaalialalla tai laajemmin julkisen alan työpaikoilla on. Kyse on silti isosta ongelmasta.Sosiaalialan asiakkaita ovat vanhukset, vammaiset ja lastensuojelua tarvitsevat nuoret, siis ne, joiden ääntä julkisessa keskustelussa harvoin kuullaan. Jos ja kun heidän palveluissaan on pulmia, alan työntekijöiden on saatava puhua asiasta. Jos ongelmia ei saa nostaa esiin, ratkaisujakaan ei löydy.