Aivosairauksien tutkimus tarvitsee lisää rahoitusta

toimintaa heikentävät sairaudet koskettavat tulevaisuudessa yhä useampaa suomalaista. Todennäköisyys, että sairaus osuu omalle tai läheisen kohdalle, on suuri.Joka kolmannella yli 45-vuotiaalla miehellä ja joka toisella samanikäisellä naisella on riski sairastua muistisairauteen, aivoverenkierron häiriöön tai Parkinsonin tautiin. Myös psykiatriset sairaudet lasketaan aivosairauksien joukkoon, ja tuoreen OECD-raportin mukaan mielenterveysongelmista kärsii EU-maissa joka kuudes.Aivosairaudet aiheuttavat huomattavaa inhimillistä kärsimystä sekä potilaille että heidän läheisilleen. Muistisairas, vaikeasta masennuksesta kärsivä tai aivoverenkiertohäiriöstä toipuva ihminen on toimintakyvyn menetettyään usein vahvasti muiden armoilla. Lisäksi hänen elämänlaatunsa on heikentynyt.Aivosairauksista on myös tullut ylivoimaisesti kallein kansantautimme. Aivosairauspotilaiden hoito ja kuntoutus sekä työkykyisten putoaminen työelämästä maksavat yhteiskunnalle 8,6 miljardia euroa vuodessa. Esimerkiksi MS-diagnoosi saadaan yleisimmin 20–40-vuotiaana, parhaassa työiässä. Aivoverenkiertohäiriöt, kuten aivoinfarkti ja aivoverenvuoto, ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat suurimman osan työikäisen väestön toimintakyvyn heikkenemisestä.Aivosairauksien aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa jopa kaksi kertaa suuremmat kuin syöpäsairauksien sekä sydän- ja verisuonisairauksien kustannukset yhteensä.olisi potentiaalia nousta aivosairauksien tutkimuksen ja hoidon edelläkävijäksi. Suomessa on jo pitkään tehty kansainvälisesti laadukasta aivosairauksien tutkimusta, minkä ansiosta esimerkiksi akuuttien aivoverenkiertohäiriöiden hoitotulokset ovat maailman parhaat.Yhä useampaan aivosairauteen, kuten aivovaltimotukokseen ja MS-tautiin, on saatavilla taudinkulkua muuttavaa tai parantavaa hoitoa. Lähivuosina voi tapahtua läpimurto myös muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin, hoidossa.Suomessa on ainutlaatuinen tutkimusympäristö. Meillä on käytössä kattavat kansalliset potilas- ja väestöpohjaiset terveysaineistot ja mahdollisuudet hyödyntää kansalaisilta kerättävää genomitietoa yhteistyössä biopankkien kanssa. Lisäksi sairaaloiden tietoaltaiden – suuria tietomääriä jalostavien järjestelmien – ansiosta tutkijat saavat käyttöönsä valtavan määrän raakadataa, eräänlaista terveyden syvätietoa.Vaikka Suomessa on huippuluokan osaamista, aivosairauksien tutkimukseen sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ei panosteta meillä niin kuin tilanne vaatisi.Aivosairauksien tutkimuksen rahoitus on nykyisin riittämätöntä. Valtion tutkimus- ja kehitysrahoitusta terveystutkimuksessa on leikattu viime vuosien aikana merkittävästi, jolloin esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimusrahoituksesta vain alle prosentti on kohdistunut aivosairauksien kliiniseen tutkimukseen.ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen edellyttää vaativaa erityisosaamista. Moni tutkija tekee aikaa vievää tutkimustyötään potilastyön ohessa. Resurssien puutteessa huippututkijat hakeutuvatkin herkästi muihin pohjoismaisiin yliopistoihin töihin. Olisi erittäin tärkeää turvata yliopistojen ja yliopistosairaaloiden johtava asema tutkimuksessa.Kliininen aivotutkimus on kannattava sijoitus yhteiskunnalle. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kansallisen terveysinstituutin rahoittamat aivoinfarktin hoitotutkimukset ovat 10 vuoden aikana tuoneet laskennallisesti yli 15 miljardin dollarin arvosta terveyshyötyjä ja yli 40 prosentin vuosituoton sijoitetulle pääomalle.Tarvitsemme investointeja myös kansainvälistymiseen. Suomen sairaanhoitopiirien, tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden on tehtävä yhteistyötä, jotta Suomen vahvuudet aivotutkimuksessa saadaan esille kansainvälisesti. Kilpailu maiden välillä on kovaa.laadukkaalla ja tehokkaalla ennaltaehkäisyllä, hoidolla ja kuntoutuksella säilytämme kansallista aivopääomaamme. Samalla ehkäisemme työuran ennenaikaisen keskeytymisen, vähennämme avuntarvetta ja syrjäytymistä ja edistämme perheiden hyvinvointia.