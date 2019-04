Mielipide

Vaalikeskusteluissa ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jäänyt liian vähälle huomiolle

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

viikon kuluttua Suomessa on uusi eduskunta, ja vaalien voittaja käynnistää tunnustelut hallituspohjaksi. Hallitustunnustelijalla on edessään pitkiä päiviä, kun hän yrittää löytää yhteistä ­linjaa isoihin yhteiskunnallisiin reformeihin.Suomen hyvinvoinnin edistämiseksi on tehtävä työtä kotimaan teemojen äärellä, mutta samalla tämä on tarkoittanut vaalikeskusteluissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemojen painumista taka-alalle. Tämä on huolestuttavaa aikana, jolloin kansainvälisillä näyttämöillä kuohuu ja Suomen menestys on yhä enemmän sidottuna myös rajojemme ulkopuolella tapahtuviin kehityksiin.Euroopassa ja Suomen lähi­alueilla turvallisuutta ravistelee Venäjä. Euroopan unioni on ­sisäisesti vaikeiden jakolinjojen keskellä, mikä pahimmillaan ­uhkaa jäsenmaiden ja sitä kautta unionin kykyä tehdä vastuullista politiikkaa. Samaan aikaan kun Britannia tekee hidasta lähtöä unionista, Saksa ja Ranska suunnittelevat EU:n rakenteita uusiksi.Suurvaltapolitiikassa puolestaan eletään vaikeasti ennakoitavia aikoja, kun presidentti ­Donald Trumpin Yhdysvallat arvioi etujaan uudelleen ja Kiina hivuttautuu selkeämmin osaksi globaalia kilpailua.Myös Suomen oma turvallisuuspoliittinen asema on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Olemme ratkaisujemme pohjalta yhä selkeämmin osa läntistä turvallisuusjärjestelmää, vaikka emme ole Naton jäsen.Kun Suomen turvallisuus ja kansainvälinen järjestys ovat murroksessa, poliittisten päättäjien ja sellaiseksi pyrkivien vastuu turvallisuuspolitiikan tekijöinä on entistä suurempi – siksi näille teemoille on tehtävä tilaa keskusteluissa. Kyse on myös siitä, minkälaista kulttuuria haluamme edistää. Eduskuntaan tarvitaan kansainvälisen tason osaajia, ja tämä onnistuu vain antamalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalle arvoa vaaleissa.