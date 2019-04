Mielipide

Alkoholilain uudistus oli vastuuton

vuonna voimaan tullut alkoholilain uudistus oli skandaali. Hallituspuolueiden edustajat toimivat vastuuttomasti, kun he eivät huomioineet asiantuntijoiden lausuntoja.Vaikka tarkkoja lukuja viime vuoden alkoholin­kulutuksesta ei vielä tiedetä, on selvää, että on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan.Viime vuosina alkoholinkulutuksen trendi on ollut laskeva johtuen lähinnä useista alko­holiverojen korotuksista. Myös viime vuoden alussa tehtiin ­veronkorotus, jonka toivottiin laskevan kulutusta. Näin ei tapahtunut. Kulutus ei notkahtanut, vaan se ilmeisesti jopa hieman lisääntyi.Nyt hälytyskellojen pitäisi soida. Alkoholiveroja ei voida nostaa ikuisesti.En näe mitään järkeä siinä, että alkoholiliiketoiminnalle annetaan liian vapaat kädet. Nykyisellä järjestelmällä menot ja haitat ovat vähintään miljardi euroa tuloja suuremmat. Todennäköisesti tappio on paljon isompi.Rahat, jotka nyt menevät ­alkoholin suurkulutuksen haittoihin, voitaisiin käyttää paremmin: esimerkiksi työllisyyden ja koulutuksen edistämiseen, poliisikunnan tehostamiseen, valtionvelan lyhentämiseen ja verojen alentamiseenAinoa oikea tapa korjata alkoholiliiketoiminnan aiheuttamia haittoja on alentaa vähittäismyynnin alkoholituotteiden suurin sallittu alkoholiprosentti nykyisestä 5,5 prosentista 3,5 prosenttiin.Näin tulevat haittavaikutukset vähenevät ainakin miljardi euroa joka vuosi.