Neljä nettikasinoa samalla mainoskatkolla – Ruotsi purki pelimonopolinsa, ja markkinointi lähti heti käsistä

on taipumusta peli­riippu­vuuteen, ei kannata avata Ruotsissa televisiota ollenkaan. Nettikasinoiden mainonta on ollut yli vuoden verran erittäin päällekäyvää. Neloskanavalla näin kerran neljän eri netti­kasinon mainokset samalla mainos­katkolla. Mieleen jäi 3d-animoitu kurki, jolla oli timanteilla koristellut saappaat jalassa.Mainoskatkon viimeisteli parin pika­vippi­palvelun tyrkytys. Sitten takaisin viihteen pariin.Television voi sulkea ja lähteä ulos. Mutta Tukholman metroa kannattaa välttää. Vaunujen ninjateemaisissa mainosjulisteissa luvataan voitot tilille ennen seuraavaa pysäkkiä.on seurausta lainmuutoksesta. Ruotsin pelimonopolia purettiin. Vuoden alusta asti yksityiset yritykset ovat saaneet myydä rahapelipalveluita, kunhan hankkivat lisenssin. 69 yritystä hankki, 28 on jonossa.Kyse on tuimasta reviiritaistelusta uuden kultakentän äärellä. Kansainvälisillä peliyhtiöllä on syvät taskut, joista voidaan ammentaa mainosrahaa markkinaosuuden varmistamiseen. Viime vuonna Ruotsin 20 suurimmasta mainostajasta kuusi oli peliyhtiöitä.Lisenssin säännöissä sanotaan, että mainonnan tulee olla maltillista. Yhä suurempi osa ruotsalaisista alkaa olla sitä mieltä, että tavoitteeseen ei ole päästy. Jopa osa yhtiöiden edustajista myöntää rajan ylittyneen. Kukaan ei vain halua olla ensimmäinen, joka perääntyy.vastaava sosiaali­demokraattien ministeri Ardalan Shekarabi ilmoitti maanantaina, että mainonnan rajoja tullaan kiristämään, koska peliyhtiöiden toimet eivät riitä. Ruotsalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on jo ennestään Euroopan korkeimpia, eikä sen kasvattaminen peliyhtiöiden hyväksi näytä saavutukselta vasemmistohallituksen kirjoissa.Ei ministerikään syytön ole. Miksi mainonnan sääntöjä ei tehty selvemmiksi heti alusta pitäen? Ja miksi vuoden alussa uuden nettikasinon avannut valtion peliyhtiö Svenska Spel on itse kolmanneksi suurin pelien mainostaja?Ehkä valtionyhtiö sitten hallitsee maltillisen mainonnan herkän taidon. Uutta nettikasinoaan se mainostaa videoilla, joissa toistuvat ”arjen pienet jättipotit”. Yhdessä mainoksista mies lähtee lounaslinjastolta tarjotin kädessä ja seisahtuu huomattuaan kyltin, jossa lukee ”kahvi kuuluu hintaan”. Ilme kirkastuu ja ruutuun ilmestyy teksti: Jackpot.