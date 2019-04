Mielipide

Populistiset liikkeet ajavat usein omien kannattajiensa etujen vastaista politiikkaa

Populis­tiset

Olen

Populismi

Kuka

ääri­liikkeet ovat lisänneet kannatustaan läntisessä maailmassa. Yhteisenä taustana on globalisaation ja kansallis­valtion yhteentörmäys. Tämän seurauksena kiihkokansallinen nationalismi nostaa päätään.Globalisaatio on saanut aikaan pal­jon hyvää, esimerkkinä Suomen vaurastuminen. Kiinassa ja Intiassa globalisaatio on mahdollistanut mil­jardin ihmisen nousun äärimmäisestä köyhyydestä säällisempiin oloihin. Toisaalta globalisaatio on lisännyt epävakaisuutta ja eriarvoisuutta, eritoten vanhoissa teollisuusmaissa. Globalisaation hyödyt ovat suuria, mutta se tuottaa myös häviäjiä.Jälkimmäisten katkeruudelle on perusteensa, ja vahvan valtion kaipuun ymmärtää. Onhan kansallisvaltio jo vuosisatoja ollut maailman tehokkain organisaatio. Useimmille ihmisille se on vahvin identiteetin lähde ja solidaarisuuden kohde. Ah­dingossa siihen halutaan turvautua.Voi kysyä, eikö pakolaisvirta ole populismin syy, muita globalisaa­tion vaikutuksia merkittävämpi? Onhan muukalaisvastaisuus popu­listien poliittinen ykkösaihe. Tutkimusten mukaan populismin varsinainen kasvuvoima on kuitenkin eriarvoisuudessa ja merkittävien väestöryhmien pelossa jäädä muista jälkeen. Mutta populistit tarvitsevat helposti tunnistettavissa olevia vihamielisyyden kohteita – sellaisia kuin ulkomaantaustaiset ihmiset ja EU.aiemmin kirjoittanut ”populismin tragediasta” tarkoittaen, että populistiset liikkeet ajavat usein kannattajiensa etujen vastaista politiikkaa. Esimerkkejä ovat brexit-kaaos, eriarvoisuutta entisestään kärjistävä Donald ­Trumpin politiikka sekä Italian kak­soispopulistisen hallituksen ohjelma, josta ei seuraa hyvää kenellekään. Populistit haukkuvat väärää puuta: eriarvoisuus johtuu enemmän harjoitetusta politiikasta kuin globalisaatiosta. Hakoteillä ovat niin markkinafundamentalismi kuin populismikin.Aineksia tragediaan on myös maailman tasolla. Suurimpia ongelmia ovat ilmaston lämpeneminen (ja muut ympäristöongelmat), geopoliittiset ristiriidat, äärimmäinen köyhyys ja eriarvoisuuden kasvu sekä rahoitusjärjestelmän epävakaisuus ja talouden epävakaistuminen. Nämä ongelmat voidaan ratkaista tai niitä voidaan lieventää vain sen kansainvälisen yhteistyön avulla, jota populistit haluavat torjua.Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävissä, mutta vain jos kaikki keskeiset toimijat sitoutuvat tavoitteeseen. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan maailmantalouden vakauttamiseksi, aseistariisunnan edistämiseksi, pakolaispolitiikan inhimillistämiseksi sekä veropakolaisuuden ja rahanpesun torjumiseksi.Vahvemman yhteistyön tarve on helppo ymmärtää. Keskinäinen riippuvuutemme pieneksi kutistuneessa maailmassa on globalisaation seurauksena nyt suurempaa kuin koskaan. Missä yhteinen ongelma, siellä yhteistyön tarvetta.on oikealla asialla vaatiessaan järkiperäisiä toimia heikossa asemassa olevien väestöryhmien olojen parantamiseksi. Vahvojen lobbareiden maailmassa heikoimmat jäävät liian vähälle huomiolle. Syyttävä sormi voidaan kohdistaa valtaeliittiin ja eriarvoisuudesta välinpitämättömään politiikkaan.Perusteita ei sen sijaan ole vihan kohdistamiselle niihin epätoivoisiin ihmisiin, jotka hakevat turvaa ja uutta elämää kurjuudesta kärsivän kotimaansa ulkopuolella. Tuhansien ihmisten hukkuminen Välimereen vuosittain on koko Euroopan häpeä. Kansainvälisellä yhteistyöllä ongelma olisi paremmin hallittavissa.Oma ironiansa on siinä, että ­Euroopan nationalistiset populistipuolueet pyrkivät yhteistyöhön EU:n toimintaedellytysten murentamiseksi. Suomen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että ne epäonnistuvat tässä pyrkimyksessään. Meille vahva ja toimintakykyinen EU on keskeinen kansallinen etu.siis hyötyy populismista? Lista on lyhyt: veroja välttävät yhtiöt ja plutokraatit (raharikkaat), veroparatiisit, rahanpesua harjoittavat rikolliset ja maailman diktaattorit, Vladimir Putin ja hänen oligarkkinsa sekä Donald Trump ja hänen äärioikeistolaiset kannattajansa. Ja toki ne populistit, joille nationalismi on itseisarvo ja ideologia. Heille oikeus tehdä kansallisia tyhmyyksiä on tärkeämpi arvo kuin järkiperäinen ja ratkaisuhakuinen yhteistyö.Liberaali demokratia on tänään vankemmalla pohjalla kuin 1930-luvulla, mutta jälleen ovat pimeyden voimat liikkeellä.