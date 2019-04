Mielipide

Jos kirurgit lähtevät keskussairaaloista, päivystyksen tukijalat murtuvat

Äskettäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

eronnut Juha ­Sipilän (kesk) hallitus ei kyennyt saamaan sote-uudistusta valmiiksi mutta ehti saattaa voimaan erikoissairaanhoitoa säätelevät päivystys- ja keskittämisasetukset.Suomessa keskussairaalat vastaavat lähes 2,2 miljoonan ihmisen erikoissairaanhoidosta. Voimassa oleva keskittämis­asetus vaarantaa näiden ihmisten hoidon nyt ja tulevaisuudessa.Päivystys- ja keskittämisasetus ovat keskenään ristiriidassa. Päivystysasetus edellyttää osaamista, jonka hankkiminen ja ­ylläpitäminen on mahdollista vain siten, että vaativaa hoitoa toteutetaan myös päiväaikaan ja suunnitellusti.Keskittämisasetusta on perusteltu sillä, että syövänhoito ­paranee. Asetus johtaa kuitenkin monien muiden sairauksien ja vammojen hoidon heikke­nemiseen, ja syövänhoidonkin osalta tulos voi olla päinvastainen kuin mitä tavoitellaan.Suomessa syövänhoito on ­nykyisin erittäin laadukasta. ­Kyseessä on monimutkainen hoitoprosessi, jossa leikkaus on vain osa hoitoa yleisimmissä syövissä, joita asetus myös koskee. Keskittämisasetuksen myötä syövän hoito pirstaloituu ja siirtyy kauaksi ihmisen kotoa ja läheisten luota. Vakavan sairauden tunnistaminen ja hoito viivästyvät, jos asiaan perehtyneitä kirurgeja ei ole keskussairaaloissa.Mikäli yleisimpienkin syöpien hoito siirtyy pois keskussairaaloista, kuten nyt asetuksen myötä on käymässä, niin myös osaavat kirurgit siirtyvät muualle. Raskas päivystysvelvoite ei houkuta osaajia, ellei vastapainona ole mielenkiintoinen ja haastava työ.Jos kirurgit lähtevät keskussairaaloista, päivystyksen tukijalat murtuvat. Tällöin ei voida hoitaa äkillisesti sairastuneita ­ilman viiveitä. Myöskään ­ei-kiireellisten sairauksien hoitoja tai tutkimuksia ei voida ­entiseen tapaan tarjota lähellä ihmistä. Toive on, että Suomen tulevat päättäjät ottavat keskittämisasetuksen ja päivystys­asetuksen uudelleen tarkasteluun, jotta voimme tulevaisuudessakin turvata kaikkien suomalaisten hyvän erikoissairaanhoidon.