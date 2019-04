Mielipide

on vielä loppu­suora edessä. Viimeisissä keskusteluissa puoluejohtajat päässevät vastamaan myös ulko- ja turvallisuus­politiikan kysymyksiin.Lempeää huumoria voi nähdä siinä, että tämä tapahtuu sen jälkeen, kun presidentti Sauli Niinistö on kehottanut keskusteluun omissa twiiteissään.Uutta perustuslakia laadittaessa ulkopolitiikan hoitoa koskeva pykälä herätti intohimoja. Presidentin ja hallituksen voimasuhteita mitattiin herkällä vaa’alla.Ja nyt tilanne on se, että puolueet pitävät matalaa profiilia ulkopolitiikasta vaalien alla ja alkavat puhua vasta presidentin patistelujen jälkeen. Se vain vahvistaa mielikuvaa tasapainon kallistumisesta Mäntyniemen suuntaan.selitys vähiin puheenvuoroihin on kuitenkin yksinkertaisempi. Harva äänestäjä tekee äänestyspäätöstään turvallisuuspoliittisten linjausten perusteella. Asia koetaan tärkeäksi, mutta tärkeänä pidetään myös sitä, että suhdetta ulkomaailmaan hoidetaan yhteistä linjaa hakien ja loivilla kaarteilla.Eduskuntavaaleissa ulkopolitiikka on perinteisesti pysynyt sivuosassa. Yya-aikana aihe katsottiin tiukasti presidentille kuuluvaksi. Neuvostoliiton romahdettua eteen tullut kysymys EU-jäsenyydestä taas ratkaistiin kansanäänestyksellä keskellä vaalikautta.Nopeita tuloksia tavoitteleville poliitikoille ulkopolitiikka on turhauttavaa, sillä vaikeina aikoina ihan hyvä loppu­tulos Suomen kannalta voi olla, että asiat pysyvät likimain ennallaan.Yhden rivin iskulauseetkaan eivät oikein toimi. Brittipolitiikan ansiosta harva tarjoaa EU-eroa pikaratkaisuna Suomen talousongelmiin. Kyllä vai ei Natolle -keskustelukin on muuttunut hienovireiseksi lähentymiseksi. Siinä Suomen sijainnin voi päätellä sanamuodoista, joilla hallitusohjelmassa pidetään auki mahdollisuutta hakea jäsenyyttä.me kaikki kuitenkin keskustelemme ulkopolitiikasta paljon enemmän kuin huomaamme. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluu, että ihmettelemme vuorotellen brittien, Donald Trumpin ja Vladimir Putinin toimia ja pohdimme, mitä kiinalainen puhelin meistä ajattelee. Ilmasto, ruoka, kauppa ja siirtolaisuus eivät ole vain sisäpolitiikkaa.Jotta puoluejohtajat voivat uskottavasti kertoa, mihin suuntaan Suomen täytyisi kulkea, heidän pitää pystyä kuvaamaan myös ympärillä olevaa maailmaa. Hyvä alku olisi hahmotella, mikä Euroopan roolin pitäisi olla tulevaisuudessa.