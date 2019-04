Mielipide

nelikymppinen mies pääkaupunkiseudulta. Minulla ei ole lapsia. Se sattuu, joka päivä.Lukioikäisenä muistan keskustelleeni hyvän miespuolisen ystäväni kanssa lasten hankkimisesta. Kummallekaan meistä asia ei ollut vielä tuolloin ajankohtainen, sillä opiskelimme eikä kumpikaan meistä seurustellut. Ystäväni sanoi minulle: ”Mulla on viime aikoina ollut kauhea vauvakuume.” Vastasin: ”Niin minullakin.”Muistan vieläkin kuin eilisen päivän sen lämmön tunteen, jonka tuon asian sanominen nosti ensin sydämeen ja sitten poskille.ihastumisia kauniimpaan sukupuoleen oli puolin ja toisin. Ei kuitenkaan vakavampaa seurustelua. Lukion jälkeen päädyin hanttihommiin moneksi vuodeksi. Tein pitkiä päiviä ja baareissa luuhaaminen jäi.Monet ystäväni löysivät ajan mittaan elämänkumppaninsa. Perustettiin perheitä, pidettiin häitä ja kastajaisia. Tunsin itseni ulkopuoliseksi.Kyllästyttyäni hanttihommiin päätin muuttaa opiskelemaan toiseen kaupunkiin. Elämä alkoi ikään kuin alusta. Tapailin naisia. Jätin, ja tulin jätetyksi. Petin, ja tulin petetyksi. Mahdollisuuksia vakavampaan seurusteluun olisi varmasti ollut, mutta aina oli kiire seuraavaan tuttavuuteen, koska kaikki muutkin tekivät samoin.Tässä kohtaa tein selkeän virheen ja kadun joitakin asioita vieläkin. Rangaistukseni olen kuitenkin jo saanut.olen miettinyt, että olin tuolloin hölmö, joka uskoi romanttiseen rakkauteen. Jotkut halusivat vain kokeilla siipiään ja liihottelivat kukasta kukkaan.Ymmärsin jo tuolloin, että kun ihastun ihmiseen, en osaa oikein peitellä sitä. Lähetän tekstiviestejä ja sähköposteja, soitan usein. Ostan ruusuja. Osoitan kiinnostustani ehkä liikaakin. Se on usein ollut lopun alku tai alun loppu.Opiskelujen jälkeen muutin takaisin pääkaupunkiseudulle ja aloitin kolmivuorotyöt. Vuorotyön takia baareissa käyminen, sinkkutapahtumat ja muu sosiaalinen kanssakäyminen on ollut vähäistä.Sinkkutapahtumissa olen joskus törmännyt mielenkiintoisiin ihmisiin, mutta sama kuvio toistunut: osa hakee yhden illan seuraa saadakseen seksiä ja läheisyyttä edes hetken verran.Toisaalta olen tavannut paljon ihmisiä, jotka tuntuvat etsivän sitä täydellistä kumppania, jonka kanssa ei tarvitsisi riidellä mistään ja jonka kanssa olisi aina samaa mieltä kaikesta.Noin viisi vuotta sitten päätin, että en edes halua biologisia lapsia. Ei ole kumppania enkä halua ryhtyä isäksi vanhalla iällä. Sovin siskoni kanssa, että säästän hänen lapsilleen kuukausittain tietyn summan rahaa siihen asti, kunnes he täyttävät 18 vuotta. Olkoon se minun rakkaudenosoitukseni heille.vieläkin, kun näen rakastuneita ihmisiä tai iloisia leikkiviä lapsia, minuun iskee suuri suru ja kyyneleet nousevat silmiini. Olen kuitenkin päättänyt, etten aio katkeroitua. Iloitsen ystävieni ja sukulaisteni lapsista ja yritän viettää heidän kanssaan aikaa mahdollisimman paljon.Mutta, aina kun joku näistä lapsista sanoo minulle jotain hassua (niin kuin vain lapset osaavat), suru palaa ja mieleen tulee ajatus: ”Olisipa tämä lapsi omani.”