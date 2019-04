Mielipide

Pariutuminen on kuin työhaastattelu: tärkeintä on nähdä potentiaali, ei nykytaso

lasten saamisesta asiaa on lähestytty ensisijaisesti naisten näkökulmasta. Lapsen saamiseen tarvitaan kuitenkin myös mies, ja lapsi tarvitsee myös isää.Naisten mielestä ongelmana on se, etteivät he löydä lapsia haluavia miehiä, jotka kelpaisivat naisten mielestä myös isäksi. Tämä on vain osatotuus.Olen eronnut ja minulla on yksi lapsi. Oli hirveän vaikeaa ja työlästä löytää nainen, joka haluaa lapsen ja vielä minun kanssani. Tein yleensä hyvin nopeasti eli alle puolen tunnin tuntemisella selväksi, että haluan kiinteän parisuhteen ja mielellään lapsenkin. Suurin ongelma tuntui olevan yleinen sitoutumishalun puute.Tein etsintää keskimääräistä tarmokkaammin. Olen muun muassa perustajajäsen Suomen taannoin suurimmassa ei-kaupallisessa sinkkuyhteisössä. Siellä olin tunnettu voimakkaasta ulospäinsuuntautuneisuudestani. Useampaan kertaan sain kuulla spontaanin kommentin, että minusta joku nainen saa hyvän miehen. En ole tyhmä, osaan käyttäytyä, minulla on koulutus ja rahaa.Minusta tuntuu, että sekä miehiä että naisia syyllistetään joko turhasta nirsoilusta tai siitä, ettei haluta parisuhdetta tai lapsia. Ongelma on selvästi molemminpuolinen.Kummankin sukupuolen edustajissa on niitä, jotka ovat sekä sitoutumiskyvyttömiä että vaikeasti löydettäviä.Suuri ongelma on, että kieltäydytään tutustumasta uusiin ihmisiin. Vaikka toisen kanssa tuntuu mukavalta, vastapuoli kuvittelee, että pitäisi rakastua ensitapaamisella täysillä kuin elokuvissa. Jos näin ei käy, ei voi edes tavata uudelleen.Tämä ongelma koskee molempia sukupuolia eikä se vastaa kokemusta parisuhteen arjesta.Vähintään yhtä iso ongelma on, että on valmis mielikuva siitä, mitä halutaan. Parisuhde on työtila, ei olotila. Pariutuminen on kuin työhaastattelu: tärkeintä on nähdä potentiaali, ei nykytaso. Ja sitten tehdään töitä.Ongelma ei ratkea, elleivät kummatkin osapuolet suostu kohtaamaan toista ihmistä avoimin mielin ja tuntein. Kansan puolikkaan syyllistämällä osoittelu johtaa vain poteroiden syvenemiseen.