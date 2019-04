Mielipide

Helsinki kaataa armotta terveitä puita

Taas

on se aika vuodesta, jolloin on helppo arvioida Helsingin kaupungin suhdetta luonnon monimuotoisuuteen. Helsinki kaataa armotta terveitä puita, jotta rakentaminen ja katutyöt sujuvat.Myös yksittäisille puuvanhuksille ollaan armottomia. Jopa keskustassa näkee kantoja ja puupinoja. Keskuspuiston ratsastustallin lähellä puupinossa oli myös kelopuita. Miksi?Moottorisahaan tartutaan hanakasti, jos puissa kerrotaan olevan leviävä sairaus. Näin kokivat Tokoinrannan hevoskastanjat pienen alueellisen lajikuoleman. Mitä jos ne olisivat saaneet jäädä sairastamaan? Olisivatko ne varmasti kuolleet, ja mitä elämää olisi syntynyt tilalle? Mitään korvaavaa en ole nähnyt istutetun tilalle.Hesperian puistosta on kaadettu ja kaatunut valtavasti puita. En ole havainnut, että uusia olisi istutettu tilalle. Wienissä näkyi vanhoissa puurivistöissä eri-ikäisiä nuorempiakin runkoja. On älykästä taata jatkuva puistomaisuus eri kasvuvaiheessa olevien yksilöiden avulla.Jos helsinkiläisessä nuoressa puussa tai pensaassa on haaroja, niitä sahataan vuosittain, vaikka ei tarvitsisi. Länsi-Pasilassa pensaikkoja nyhdetään maan tasalle, ja kasvun ihme tapahtuu varmasti: tilalle tulee nokkosia. Pensaikkojen ”siistiminen” johtaa myös lintulajien elämän edellytysten häviämiseen. Viikon luontoäänessä (Yle 1.4.). Juha Laaksonen kertoi fasaanien kadonneen Lauttasaaresta. Saman olen huomannut jatkuvasti harvenevassa ja yhä läpinäkyvämmässä Keskuspuistossa.Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen pitää suhtautua vakavasti. Tämä vaatii viheralueiden vastuullisilta hoitajilta aivan uudenlaisen estetiikan omaksumista.Asiakaskyselyihin ei kannata tukeutua: kaupunkilaiset pelkäävät puita ja nauttivat lähinnä piknikpaikoista. Oodin edustalla avautuva ”puisto” on täydellinen kuva kaupungin rakennusosaston nykyestetiikasta: harvaan istutettuja puunvapoja elävöittää metallinen, puuta esittävä taideteos.