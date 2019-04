Mielipide

Järkeen turvaudutaan, kun kaikki muu on kokeiltu

Britannian

J a

demokratia joutuu lopulta äärimmäiseen kokeeseen: hallitusta johtava puolue ja pää­oppositiopuolue alkavat neuvotella kompromissista. Konservatiivien johtaja, pääministeri Theresa May ja työväenpuolueen Jeremy Corbyn tapaavat katsoakseen, saisiko Britannian ulos EU-jäsenyydestä niin, että maan kokemat vahingot olisivat mahdollisimman pienet.Pragmaattisessa, parlamentaarisen valmistelun tuntevassa ja usein myös järjestöt valmisteluun sitovassa suomalaisessa monipuoluejärjestelmässä yhteistyö yli puoluerajojen ei ole ihan uutta.Siksi Corbynin ja Mayn tapaaminen tuntuu oudolta. Ei siksi, että sellainen järjestetään, vaan siksi, että sellainen järjestetään vasta nyt. Poliitikot tapaavat vasta, kun mitään muuta ei keksitty, prosessi karkasi käsistä ja Britanniaa uhkasi muutaman päivän päässä taloutta murskaava sopimukseton EU-ero.Britannian kaksipuoluejärjestelmä on perinteisesti selkiyttänyt demokratiaa. Äänestäjille on tarjolla selvät vaihtoehdot sekä hallitukseksi että vaalipiirin edustajaksi. Kun on kahtiajako, on yksinkertaiset vaihtoehdot ohjelmiksikin. Brexit-prosessi tuhosi selkeyden.May ajoi vain oman puolueensa asiaa. Se muuttui mahdottomaksi, koska puolue oli hajallaan ja hallituksessa tilkepuo­lueena ollut DUP nosti Pohjois-Irlannin kysymyksen erossa kynnyskysymykseksi.May ei tutkinut EU:n kanssa neuvotellessaan, mikä malli kävisi parlamentille, koska kaksipuoluejärjestelmässä vahva johtaja päättää eikä kysele.koko brexit-prosessihan lähti liikkeelle puolueen edun tavoittelusta. Pääministeri David Cameron järjesti EU-kansanäänestyksen saadakseen konservatiivit järjestykseen. Jos toinen pääpuolue ja sen vetäjä eivät näytä vahvoilta, tilanne voi muuttua vastavoiman kannatukseksi vaaleissa. Ja sitä ei voi sallia, vaikka isänmaan etu vaarantuisi.Corbyn tosin ei uskaltanut alkaa vastavoimaksi, koska hän pelkäsi puolueensa menettävän kannatustaan: ei ollut selvää, kuinka suuri kannatus brexitillä on ja kuinka edullisen sopimuksen May EU:lta saa. Konservatiivit ja labour päätyivät kahteen erilaiseen epämääräisyyteen. Parlamentti ei pääsyt edes siihen.