Mielipide

Tämän kevään abiturientin pitää ottaa aikaisin kantaa sopivaan koulutusalaan

yhteishaku ammatti­korkeakouluihin ja yliopistoihin päättyi eilen keskiviikkona. Tämän kevään abiturienteille hakuaika on ollut haastava, jos näkemys itselle sopivasta koulutusalasta ei ole kirkastunut lukion aikana.Yhteishaku alkoi ylioppilaskirjoitusten ollessa vielä kesken ja päättyi vajaa viikko viimeisen kirjoituspäivän jälkeen.Hakija voi valita kuusi koulutusalaa itselle mieluisimmassa järjestyksessä. Tietoa koulutusvaihtoehdoista on tarjolla Opintopolku.fi -sivustolla. Erilaisia koulutusvaihtoehtoja on peräti noin 1 500. Vaihtoehtojen runsaus voi hämmentää, jos omaa kutsumusalaa ei ole tiedossa.Yhteishaun ansiosta moni opiskelija voi päästä itselleen mieluisiin opintoihin jossain maakunnan yliopistossa, vaikka omat pisteet eivät riittäisi suuremman kaupungin yliopistoon. Näin esimerkiksi Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa on paljon uusmaalaisia opiskelijoita.Tämä vahvistaa maakuntien yliopistojen mahdollisuuksia erikoistua tiettyihin tutkimusaloihin. Toisaalta maakuntien yritykset ovat havahtuneet siihen, että niiden on houkuteltava opiskelijoita kesätöihin jo opintojen aikana. Muuten esimerkiksi uusmaalaiset opiskelijat palaavat heti valmistuttuaan kotiseudulleen.