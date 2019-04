Mielipide

Neljä vuotta on pitkä aika hallitusten jaksaa

Pää­ministeri

Sipilän

Sinipunaa

Itse asiassa

Neljä vuotta

Juha Sipilä (kesk) pudotti kintaat ja jätti hallituksensa eronpyynnön vain pari viikkoa ennen kuin edus­kunta olisi muutenkin jäänyt vaali­lomalle.Troikan muut jäsenet – valtio­varainministeri Petteri Orpo (kok) sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin) – olisivat halunneet hallituksen jatkavan, mutta heidän mielipidettään Sipilän ei tarvinnut kysyä.Seuraavan hallituksen nimittämiseen asti Sipilän hallitus hallitsee maata toimitusministeristönä. Parin virkanimityksen viivästymisen lisäksi muuta haittaa maalle tuskin pääsee koitumaan. Paitsi se sote. . .Eronpyynnöllään Sipilä sai pidettyä poliittisen aloitteen itsellään. Ele näytti suoraselkäiseltä, onhan Sipilä moneen kertaan toistanut mot­toaan: tulos tai ulos.Mutta ellei Sipilä olisi ehättänyt ensin, olisi vähän myöhemmin samana päivänä eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) ilmoittanut, ettei eduskunta ehdi käsitellä sote-uudistusta loppuun, vaikka saisi lisää aikaa.hallitusta edeltänyt sini­punahallitus sen sijaan sinnitteli loppuun asti, vaikka moni olisi ollut valmis päästämään sen kärsimyksistään hallituskauden viimeisen syksyn alkaessa.Sekä Sipilän hallituksen että sitä edeltäneen hallituksen toimia läheltä seuranneet sanovat, että Sipilän hallituksen loppu oli sittenkin kunniakkaampi kuin edellisen hallituksen loppuajat.Edellisestä hallituksesta muistetaan hyvin se, kuinka hallitus­puolueiden kansanedustajat äänestelivät hallituksen esityksiä vastaan.Mutta ei edellinenkään hallitus istunut läheskään täyttä vaalikautta.Edellinen hallitus aloitti – pitkien ja tuskallisten neuvottelujen jälkeen – pääministeri Jyrki Kataisen (kok) johdolla.Vaalikauden loppuessa pääministerinä olikin Alexander Stubb (kok) ja valtiovarainministerikin oli vaihtunut Jutta Urpilaisesta (sd) Antti Rinteeseen (sd). Alun perin kuudesta puolueesta kaksi oli jäänyt matkan varrelle.edeltäneet keskustavetoiset hallitukset eivät nekään kestäneet täyttä vaalikautta, ei mikään niistä neljästä. Vaalikausia oli kaksi.Keskustan hegemonia alkoi vuonna 2003 Anneli Jäätteenmäen ollessa pääministeri ja kokoonpanona punamulta. Pari kuukautta myöhemmin Jäätteenmäki joutui eroamaan, ja tilalle nostettiin ”sattumapääministeri” Matti Vanhanen (kesk). Hallituspuolueita oli silloinkin vain kolme: keskusta, Sdp ja Rkp.Vanhanen jatkoi pääministerinä vuoden 2007 vaalien jälkeen, mutta punamultapohja vaihtui porvarihallitukseksi vihreillä sävytettynä.Vuonna 2010 Vanhanen lähti Perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi. Tilalle nousi Mari Kiviniemi (kesk).viimeinen hallituskokoonpano, joka on kestänyt koko hallituskauden, taitaa olla Paavo Lipposen (sd) ykköshallitus vuosina 1995–1999. Lipposen kakkoshallituskin kesti pystyssä muuten koko vaalikauden, mutta vihreät jättäytyivät kesken pois.Lipposen hallituksia edelsi Esko Ahon (kesk) hallitus (1991–1995). Silloinen kristillinen liitto jäi siitä kesken pois Suomen EU-jäsenyydestä syntyneen kiistan vuoksi. Ahon hallitusta edelsi Harri Holkerin (kok) hallitus, josta perussuomalaisten edeltäjä Smp heitettiin ulos.Tasavallan alkuvuosikymmeninä ja presidentti Urho Kekkosen aikaan hallitukset olivat vielä lyhytikäisempiä. T. M. Kivimäen hallitus (1932–1936) on jäänyt historiaan poikkeuksena. Vastaavasti Anneli Jäätteenmäen hallitus on Suomen historiassa vasta neljänneksi lyhytaikaisin.tuntuu olevan kovin pitkä aika mille tahansa hallituskoalitiolle. Hallituskauden lopulla puolueiden välit alkavat väistämättä käydä kireiksi, kuten Sipilänkin hallituksesta huomattiin.Samaan aikaan pitäisi kuitenkin tehdä uudistuksia, joiden läpiviemiseen ei yksi neljän vuoden mittainen vaalikausi riitä. Sote-uudistustakin on puuhattu jo kolmena vaalikautena, eikä valmista tullut vieläkään.Olisikohan syytä palata komitealaitokseen? Parlamentaariset komiteat olivat erityisesti entisaikojen punamultahallitusten tapa hoitaa suuret uudistukset.Komiteatyö voi olla tuskastuttavan hidasta, mutta ainakaan ei tarvitsisi aloittaa alusta joka kerta, kun hallitus vaihtuu.