Mielipide

Me olemme syypäitä Michael Jacksonin tekoihin

Leaving Neverland

Dokumentissa

Elokuvaan

viikot Suomessa ja maailmalla on puhuttu kymmenen vuotta sitten kuolleesta pop­tähdestä Michael Jacksonista. Sävy on ollut järkyttynyt.Syy on Dan Reedin ohjaama dokumentti­elokuva. Leaving Never­landissa Jacksoniin lapsina tutustuneet miehet, James Safechuck ja Wade Robson, kertovat, miten Jackson käytti heitä seksuaalisesti hyväksi vuosikaudet.Tiistaina Yle teki oikein ja esitti kaksiosaisen elokuvan. Osien välissä asiantuntijat vastasivat vaikeisiin kysymyksiin ja järjestöjen auttavat puhelinnumerot välkkyivät ruudulla.on poikkeuksellisen rankkaa katsottavaa. Se käy läpi Jacksonin väitetyt teot ja niiden vaikutukset piinallisen tarkasti lähes nelituntisen kestonsa aikana.Mutta on se ahdistava kokemus toisestakin syystä.Reedin dokumentti piirtää kuvan kultaisesta kehikosta, jonka me, Jacksonin musiikin kuuntelijat ja fanit, loimme. Sen sisällä Jackson pystyi tekemään mitä vain eikä mikään tuntunut väärältä.Me siis mahdollistimme hyväksikäytön.nähdään esimerkiksi, miten Jackson siirtyy lapsi käsipuolessa limusiiniinsa ja mylvivät ihmiset heittäytyvät kasoina auton päälle. Reaktio on äärimmäisyydessään häkellyttävä.Tällaista faniutta ei enää ole olemassa, koska kenestäkään yksittäisestä ihmisestä ei voi internetin aikakaudella tulla näin universaalisti palvottua. Dokumenttia katsoessa ymmärtää, että se on todella hyvä asia.Faneille Jackson ei ollut ihminen vaan avaruusolento tai jumala, joka on meillä vain lainassa. Tästä johtuen tavalliset kuolevaiset saivat olla kiitollisia, jos Jackson osoitti heille suosiotaan.haastatellut uhrien äidit vahvistavat tätä tulkintaa. Jacksonin kanssa ei ystävystytty vaan hän ystävystyi sinun kanssasi, James Safechuckin äiti kertoo ylpeänä.”Kaikki tiesivät, ettei hänellä ollut lapsuutta”, sanoo taas Wade Robsonin äiti. Siksi ei ihmetyttänyt, miksi Jackson halusi nukkua lasten kanssa samassa sängyssä. Moni fani ajattelee yhä näin.Michael Jacksonia ei oikeudessa tuomittu, eikä häntä sinne haudan takaa voida raahatakaan.Leaving Neverland vahvistaa epäilykset, että Jackson käytti hyväksi auliuttamme sulkea silmät pahalta.