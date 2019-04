Mielipide

Seksuaalisella hyväksikäytöllä on lapselle elämänmittaiset seuraukset

Suomessa

Keskusrikospoliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osaamisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

paljastunut lapsiin kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta on järkyttänyt suomalaisia. Ei varmaan ole liioiteltua todeta, että yleinen käsitys on ollut, ettei Suomessa esiinny näin järkyttävää ja epäinhimillistä väkivaltaa lapsia kohtaan.on tehnyt merkittävän työn saatuaan valmiiksi lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia käsittelevän tutkintakokonaisuuden. Osaamisen ja teknologian kehittymisestä huolimatta kaikkea lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttö- ja väkivaltarikollisuutta ei kuitenkaan välttämättä koskaan saada päivänvaloon.On ensiarvoisen tärkeää, että yhteiskunnan perustoiminnoissa kuten terveydenhuollossa ja opetuksessa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön suhtauduttaisiin äärimmäisellä vakavuudella ja sen riski nähtäisiin todellisena uhkana myös täällä Suomessa.tai nuoruudessa tapahtuneella hyväksikäytöllä ja väkivallalla on elämänmittaisia seurauksia lapselle ja hänen lähipiirilleen. On tämän yhteiskunnan aikuisten vastuulla saattaa lasten ja nuorten äänet kuulluksi ja väärintekijät oikeuden eteen. Siihen nämä lasten ja nuorten parissa työskentelevät aikuiset tarvitsevat uudenlaista, entistä vahvempaa ja monipuolisempaa osaamista ja työkaluja.Kyse on myös erittäin arkaluonteisesta ja lapsiin kohdistuvasta julmuudesta, jonka kohtaamiseen vaaditaan osaamisen lisäksi myös rohkeutta.Vähintä, mitä yhteiskunta voi lapsille antaa, on lupaus siitä, että hyväksikäyttö tunnistetaan niin hyvin kuin se on mahdollista. Suomessa tarvitaan entistä systemaattisempaa ja monipuolisempaa osaamista liittyen lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä väkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen.tulee olla tasa­laatuista ja alueellisesti tasa-arvoista. Sen tulee ulottua aina neuvolasta ja varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toisen asteen oppilaitoksiin ja koulu­terveydenhuoltoon. Osaaminen tulee kohdistaa myös niiden peruspalveluiden piiriin, missä on aivan tavallisten ja hyvin toimeentulevien perheiden lapsia.Hyväksikäyttöä ennalta ehkäisevä seksuaalikasvatus ja varhainen puuttuminen voidaan hyvin aloittaa jo varhaiskasvatuksen aikana. Kertomalla lapsille omaan kehoon liittyvästä koskemattomuudesta ja itsemääräämisestä voidaan jo päästä hyvään alkuun hyväksikäytön ennaltaehkäisyn näkökulmasta.On selvää, etteivät yhteiskunnan toiminnot yksinään riitä ehkäisemään ennalta lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Mutta siltä osin mitä se voi, täytyy olla täysi varmuus siitä, että sen eteen on tehty kaikki voitava, suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta noudattaen.