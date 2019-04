Mielipide

Hiljaisen enemmistön on uskallettava puhua

Oli

kaunis, keväinen aamu, kun suuntasin linja-autopysäkille tavalliseen tapaani. Yllättäen penkillä istui joku. Lähelle tultuani huomasin, että se joku oli kylmissään värjöttelevä ihminen.Maassa oli paljon roskia, ja viimeisenä asfaltille lensi hernekeittopurkki. Kävelin ohitse ja mietin, uskaltaisinko käydä antamassa miehelle viisi euroa. Aggressiivinen solvausten myrsky keskeytti kuitenkin pohdintani.Kuuntelin monta minuuttia, kuinka mies haukkui maahanmuuttajia. Tilanne oli pelottava, sydän hakkasi, ja pysyin turvallisen välimatkan päässä.Kun linja-auto vihdoin tuli, menin penkillä istuvan miehen lähelle. Hän säpsähti, kun tajusi minun olevan suomalainen.Silti hän karjaisi perääni ovien sulkeutuessa. Vasta viimeiset huudot kuultuani tajusin, että mies oli luullut minua tiukan pipon ja hupun vuoksi muslimiksi.Saavuin työpaikalle hämmentyneenä, täristen ja itkuisena.Olen huolestuneena seurannut keskustelua esille tulleista seksuaalirikoksista. Viime aikoina on uutisoitu myös edus­kuntavaaliehdokkaiden uhkailuista.Kun kerroin läheisilleni aikovani kirjoittaa lehteen, he varoittivat, että saisin vihat päälleni ja minua luultaisiin nimeni vuoksi ”kukkahattutädiksi”. Tämä ei ole minun Suomeni. Myös hiljaisen enemmistön on uskallettava puhua.Sosiologi Brené Brown on tutkinut haavoittuvuutta. Brownin mukaan ihmiset on sisäänrakennettu etsimään yhteyttä muihin ihmisiin.Laumaan kuuluminen on lajimme elinehto. Haavoittuvuus on pelkoa siitä, ettei kuulu joukkoon. Se on ihmisten peloista kaikkein suurin, ja sen jatkuva kokeminen on suureksi vaaraksi yksilölle ja yhteisöille. Brown antaa yksinkertaisen ohjeen: ”Ihmisiä on vaikeaa vihata läheltä.”Haluan kannustaa jokaista lähestymään ihmistä, joka ajattelee toisin tai edustaa vastakkaista puoluetta. Omista bunkkereista on helppo vihata, puolin ja toisin.Itse aion ensi kerralla rohkaistua kohtaamaan niin kodittoman avunhuudon kuin häirinnän kohteeksi joutuvan kanssaihmisen hiljaisen tuskankin. Äänestetään rohkeamman Suomen puolesta.